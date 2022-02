Muere el esposo de la periodista Neida Sandoval, a los 70 años

Santo Domingo, RD

La periodista hondureña Neida Sandoval informó que su esposo David Cochran murió el martes rodeado de amor y de su familia en su casa en Miami.

La expresentadora de las mañanas en Univision, explicó que Cochran, de 70 años, tenía problemas de salud tras las secuelas que le dejó los tres derrames cerebrales que sufrió en 2003.

Aunque llevaba casi dos décadas "con su salud frágil por las secuelas dejadas por complicaciones cardiovasculares a raíz de 3 derrames cerebrales y ataques cardíacos que sufrió en enero del 2003", Neida compartió que "su muerte fue rápida e inesperada".

"David falleció en nuestra casa rodeado de nuestro amor y cuidados", agregó.

"Su muerte nos deja un gran vacío y pedimos a nuestro amado Dios, paz para su alma, y consuelo para nuestros corazones entristecidos con su partida física. Te amamos David y no podemos creer que ya no estás con nosotros", escribió la periodista.

Publica People en Español, que Neida y su esposo tuvieron dos hijos: los mellizos Aliene Aida y Abener David, quienes tenían 4 meses y medio de nacidos cuando su padre sufrió tres derrames cerebrales en la parte derecha del cerebro y un ataque cardiaco que lo dejaron inmóvil en una cama y le robaron su aprendizaje.

"David de repente había quedado como un bebé, no podía caminar, ni demostrar sus emociones, ni ponerse su ropa o bañarse, no podía lavarse los dientes, ni comer solo [...] Los pronósticos médicos no eran alentadores, pero una combinación de buenos médicos, excelentes terapistas, cambio de alimentación, medicamentos administrados correctamente, cuidados en casa, amor familiar, ayuda de amigos queridos y fe en nuestro ser supremo hoy 19 años después David sigue aquí y nosotros junto a él", compartía el pasado 13 de enero Neida en las redes sociales.