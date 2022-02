Dominicana Génesis Suero se une al programa “En casa con Telemundo”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La dominicana Génesis Suero, finalista de Nuestra Belleza Latina 2021, pasó a formar parte de programa “En casa con Telemundo”.

La “pimpumpam” como se le conoció en reality de Univision, es la nueva reportera del show desde Nueva York, donde presentará historias, hará entrevistas en la cadena de la competencia que la hizo conocida.

Cabe recordar que la modelo criolla, quien fue candidata al Miss RD Universo en el 2019, quedó como tercera finalista en Nuestra Belleza Latina.

La dominicana es conocida por sus, “pim, pum, pan”, conmovió con su historia y enamoró al público, cual, a pesar de no ganar la corona, la siguió apoyando.

“Soy inmigrante, llegué a este país casi hace 17 años, a la edad de 13 años con mi papá y no fue muy fácil, no fue nada fácil establecernos en este país. Hubo un tiempo en donde yo no tenía que vivir, mi mamá se tuvo que quedar en la República Dominicana, porque era divorciada, estuvo en depresión por muchos años, hubo una parte que yo no la vi por 8 años, fue muy doloroso. Yo me salí de la universidad para poder ayudar a mi mamá, trabajé en supermercados, en restaurantes y en diferentes cosas, y por esas cosas, por mi historia, yo sabía que podía conectar con la gente”, dijo hace unos meses en una entrevista a El Diario de New York.