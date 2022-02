Joel De León: de CNCO a solista

Yariel Ferreras

Santo Domingo, RD.

Joel Pimentel de León tiene 22 años de edad, nacido en California, pero con ascendencia, espíritu y sabor mexicano. Narró que de pequeño solía ser alguien energético que se la pasaba cantando y bailando.

Desde los 4 años de edad solía escuchar ‘Grease’ en su casa todos los días, y en una ocasión, en una visita a su abuelo, este lo escuchó cantando y le alagó diciéndole que tenía potencial para el canto, a partir de ese día comenzó a cantar más.

Joel confesó que su abuelo fue esa figura que lo impulsó hacia la música y que siempre vio un futuro muy grande para él, “Siempre he dicho que pudo haber sido un grande artista, pero con la vida que le tocó no había muchas oportunidades, con once hijos y cruzando la frontera, era algo súper difícil”.

Es un chico súper familiar que siempre ha estado alrededor de su familia, dentro de la cual hay muchos que son apasionados por la música.

La Banda

Sus inicios en la industria fueron a finales del año 2015, cuando fue uno de los ganadores de La Banda y miembro de la boyband CNCO, nominados al Latin Grammy y considerados uno de los fenómenos juveniles musicales.

Fueron dos ocasiones en las que su madre le incitó a acudir al casting del reality show La Banda, un concurso en el que los ganadores son elegidos para conformar una agrupación. Según Joel, la primera vez cuando su madre le dijo, confesó que se encontraba indeciso ya que se encontraba más enfocado en el teatro, área en la que se introdujo desde high school y que le llamaba mucho la atención.

Cuando sucedió por segunda vez, su progenitora le comentó quiénes serían los jueces, que en aquel entonces eran Ricky Martin, Alejandro Sanz y Laura Pausini, ahí fue que decidió hacer el intento pues pensó en que sería donde las puertas para hacer lo que él quería hacer se abrirían.

Expuso que todo este proceso también lo involucra como un impulso por parte de su abuelo, “él falleció dos meses antes de yo audicionar, entonces le quería rendir un homenaje, y así empezó todo”.

A pesar de haber decidido lanzarse para audicionar, jamás creyó que llegaría lejos o que sería uno de los finalistas en el reality show, y confesó que uno de los limitantes era que el idioma español no era su fuerte. Dijo que lo que lo empujó para hacer todo lo que ha hecho es porque le gusta, no por tener confianza en sí mismo.

Asimismo, piensa que tanto La Banda como CNCO fueron como una escuela para él, y que si no hubiese pertenecido a la agrupación no cree que estaría donde está actualmente, comentando que todo ese proceso fue algo que lo preparó para lo que está viviendo ahora. También, dijo que el grupo lo ayudó a cambiar su mentalidad.

“Estoy agradecido con la oportunidad que tuve de pertenecer a La Banda y ahora estoy listo para demostrar lo que puedo hacer yo solo” expresó Joel.

El enfrentarse a un idioma que no manejaba bien fue uno de sus mayores retos en el programa, reveló que un día se preguntó a sí mismo sobre esa falta de confianza que había en él. “Si no creo en mí mismo, nadie más lo hará. Sé tú mismo, si la gente te puede entender por lo menos un poquito, entonces estás bien” fueron parte de sus palabras.

Del mismo modo, dijo que actualmente se encuentra en una mentalidad de “si no te gusto, no te gusto” y haciendo cosas con el objetivo de sentirse feliz consigo mismo.

Hace casi un año Joel decidió desintegrarse del quinteto CNCO, que fue una agrupación a la que perteneció durante seis años. Admitió que en el fondo de su corazón quería hacerlo para aprender y hacer cosas nuevas que le sirvan de reto para sí mismo; sin embargo, lo más difícil de esa decisión ha sido dejar a sus cuatro compañeros y ya no convivir más con ellos. Aun así, dijo que siguen siendo amigos y todo está bien entre ellos.

Resaltó que ha aprendido mucho de ellos, pero ahora que inicia una nueva etapa en su vida, siente que tiene la libertad de hacer sus propios planes y lo que tiene en su mente.

Cuando se introdujo al tema de la agrupación en la que se le vio crecer artísticamente, contó que compartió muchos buenos momentos junto a los demás integrantes y que Richard, quien es dominicano, los hacía reír en demasía y hablaba mucho de República Dominicana, también se le pegaba su acento en ocasiones. Por ello, según Joel, siempre tiene este país en su mente.

“Me gusta todo. Cada vez que vengo para acá me tratan como si estuviese en casa, la comida es increíble, la música, la gente, literalmente todo. No hay nada que no me guste de este país” expresó.

Joel de León como solista

Siendo una nueva versión de su persona en el ámbito artístico y musical, Joel contó que gran parte de su iniciación como solista es arriesgarse e intentar cosas nuevas.

Dentro de esas nuevas experiencias que quiere vivir, afirmó que si se le presenta la oportunidad, le encantaría actuar para alguna producción y lo haría sin pensarlo dos veces.

Su lanzamiento en solitario ha sido un éxito, sus temas ‘La culpa’ con 4 millones de visitas en YouTube y el más reciente ‘Coco’ con más de un millón de reproducciones han recibido una gran aceptación por parte de sus seguidores.

Ante ello, el intérprete de ascendencia mexicana enunció que siempre ha conocido la fidelidad de sus fanáticos, no obstante, nunca creyó recibir tanto apoyo como el que está recibiendo, lo que lo ha motivado a continuar con el lanzamiento de canciones para ellos.

En sus planes a futuro se encuentra el sacar un álbum y probablemente más adelante iniciar una gira. Por ahora, se estará presentando en festivales y apertura de shows, todo “poco a poco” como lo dijo él.

Joel en “4 Latidos”

El sábado 19 de febrero Joel De León se encontró en el Palacio de los Deportes como contraparte en ‘4 Latidos’, concierto de los dúos Sin Bandera y Camila, y comentó que siempre le han encantado las baladas.

“Desde chiquitito mis padres, abuelos y tíos siempre ponían en la casa. Estoy muy familiarizado con este tipo de música” pronunció, también expresó que abrir un concierto a estos artistas es algo que aún se le complica creer.

Abrió la actividad con la canción “Tan enamorados” de Ricardo Montaner, y al tema le siguieron tres más, concluyendo con su más reciente sencillo “Coco”. El ahora solista tuvo buena aceptación por parte del público, tanto que animó todo desde que fue visto por la multitud.

Estuvo acompañado del guitarrista Manuel “Papo” Matos. La multitud se activó desde su llegada y compartió junto a él sus ritmos y melodías.