Adamari López: a los 50 años vive una asombrosa transformación física que encuentra francotiradores

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La nueva figura de Adamari López, de 50 años de edad, tiene muchas miradas encima desde hace cuatro meses. Algunos la critican por su transformación física, ella no duda en defenderse como puede y hasta la cantante puertorriqueña Olga Tañón volvió a opinar sobre el proceso al que su compatriota fue sometida.

“Hoy yo me levanté y me sentía como media triste, pero me detuve, me observé detenidamente y me recordé a mí misma que aunque mi vida no es perfecta hay miles que quisieran ser yo”, publicó el jueves en su Instagram en medio de un vendabal de cuestionamientos sobre su delgadez

Luego agregó: “Porque uno es loco, pero uno está bueno”.

Desde noviembre pasado, los "haters" no han dejado en paz a la presentadora de Telemundo luego de comenzar una transformación física que borrara esa imagen sobrepeso que lucía hace poco más de dos años.

Su decisión de bajar de peso comenzó con el programa WW, con el que perdió 32 libras en poco tiempo, anunció en principio la también actriz de 1.57 m (5.1 pies).

"Tantas razones para estar feliz y satisfecha de lo que ha sido mi experiencia viviendo un estilo de vida saludable de la mano de @ww. Gracias al enfoque y los recursos que me han dado durante los últimos 22 meses, yo perdí 32 libras (aproximadamente 14 kilos)", publicó en noviembre la excompañera sentimental del bailarín Toni Costa junto al post en el que se le ve una imagen de meses antes y otra de esa fecha, con notable diferencia en su físico.

Luego agregó: "La parte más importante es la de mantenerme y seguir viviendo día a día esto que con tanto esfuerzo hoy puedo celebrar".

A finales del 2021 ya Adamari lucía un evidente cambio radical en su cuerpo. No obstante, el cuento de que los métodos de adelgazar, el cambio de dieta y la rutina de ejercicios fueron clave en su nuevo aspecto físico encontró un revés inesperado cuando a la merenguera Olga Tañón se le zafó (ella dijo que "fue sin querer") revelar que en realidad ella se habría sometido a la famosa operación del balón gástrico para tratar la obesidad que la aquejaba.

Entonces, los "haters" voltearon sus cañones hacia Adamari y muchos no perdieron la oportunidad de manifestarle su descontento por no decir “la verdad” sobre su nueva figura.

Entre los mensajes se lee: “Cada quién con su cuento, pero no me parece que engañe a la gente diciendo de un sistema de adelgazamiento que ella no hizo para disminuir de talla”.

Otro de comentarios: “Ella estuvo más de un año con ellos y no bajaba una onza y de repente… ¡zas! Bajó todo. No es lógico”.

A mediados de enero pasado, Adamari López volvió a aparecer en sus historias de Instagram, compartiendo cómo le hacían una nueva prueba de la Covid-19, después de pasar unos días por el hospital para evitar que se complicara su situación, y compartió además un nuevo video suyo haciendo ejercicio, mostrando la espectacular figura lograda durante los últimos meses, mientras hacía publicidad del famoso régimen alimenticio que asegura haber llevado todo este tiempo.

Sin embargo, desde que Olga Tañón afimara en un video "inocentemente" que su compatriota se había sometido a una operación de balón gástrico, las redes continuaron ardiendo y pidiendo explicaciones a la mamá de Alaïa sobre si en realidad es dieta y ejercicio o simplemente otro método: ¿dieta y ejercicio? o ¿dieta, ejercicio… y balón gástrico?

Ante las críticas, Adamari se ha burlado de la situación en algunos de sus reels, tratando de tomarse los comentarios con sentido del humor, pero no todos los seguidores la perdonan y para mediados de enero ella no había desmentido que se haya sometido a la cirugía tampoco.

Sus "haters" y los defensores de ella ofrecían sus puntos de vistas opuestos. Algunos tratan de explicarlo: "Balón gástrico o no, ella tomó en serio su salud y estoy segura que come adecuadamente, si ella no comparte esa parte es algo personal. Pero de que hace ejercicio y come sano, no hay duda porque todos sabemos que aunque nos hagamos una cirugía bariátrica o estética, si no sigo un plan nutricional, el dinero que invertís no lo aprovechaste", reflexionó defendiendo la postura de la conductora ante la posibilidad de que fuera cierto que Adamari hubiera pasado por el quirófano", escribió una de sus seguidoras.

Esta semana el tema de su bajada de peso y el método que utilizó se mantuvo en el tapete. El programa “Chisme no like” reveló que Abel Bello, uno de los doctores más prestigiosos de Miami, fue la persona en la que ella puso su confianza para la transformación.

De acuerdo con los conductores del programa de YouTube, Javier Ceriani y Elisa Beristain, el procedimiento al que se sometió la famosa puertorriqueña se trata de una manga gástrica endoscópica o plicatura gástrica sin cirugía, el cual no es tan invasivo y se realiza a través de la boca con el fin de reducir la capacidad del estómago a un 70 por ciento.

"Se realiza de manera ambulatoria, la gran mayoría se despierta normal, comenzamos una dieta líquida de dos semanas, vienen a consulta de seguimiento hasta que consigamos los resultados esperados", explicó Bello en un video publicado en sus redes sociales.

A esto se sumó que la cantante Olga Tañón volvió a arremeter contra Adamari (sin mencionar su nombre), a quien le aconsejó que ya es hora de aceptar la verdad ante sus seguidores.

Según Tañón, sería más fácil si lo admitiera y ayudará a otros con su historia: “Que no me la hice, pero ¿cómo nosotros podemos ayudar a los demás a decirles “parale ahí”, te ayudo de esta forma, voy a volver a hacer otra controversia”.

Sobre el tema abundó: “Lo que sí me molesta, sin referirme a nadie, es la gente que dice que adelgazaron de una forma y no es cierto. Pero, volviendo a lo mismo, la obesidad sigue siendo un problema y es una enfermedad”.

Este viernes, la conductora del matutino “Hoy Día” (Telemundo) se enfrentó a los seguidores del programa televisivo que no paran de opinar acerca de su aspecto físico tan delgado, incluso algunos han mostrado preocupación.

Ha sido en la cuenta de Instagram oficial del show de Telemundo por las mañanas, donde algunos usuarios han dejado claro no estar de acuerdo con la transformación que algunos incluso consideran extrema en tan poco tiempo, reseñó el portal del periódico La Opinión de Los Angeles.

Ella luce un vestido holgado en color claro, que le llega hasta las rodillas, realzando sus espectaculares piernas, con una enorme sonrisa y un maquillaje acorde con el tono del look es que se luce sensacional para los televidentes, indica La Opinión.

Sin embargo, algunos usuarios no han podido evitar estallar en críticas hacia la puertorriqueña y bajo la publicación es que le han enviado sus comentarios, enfocándose principalmente en lo delgada que luce últimamente.

“¡Dios mío! Pero Adamari va desaparecer, casi no se reconoce“, “Que flaca esta se le ven mal las piernas y rodillas después de cierta edad no debe rebajar más“, “Las rodillas quedó el puro hueso“, expresaron en las redes los seguidores citados por La Opinión.

Los "haters" también criticaron al programa de Telemundo, reportó el portal del Diario de Nueva York. “Xq ella siempre tiene q estar llamando la atención siempre q llegan invitados y los demás donde están? Bueno si no es así desaparece del programa”, “Esa tipa es una “utility”, de verdad que aparece hasta en la sopa…será que no pueden equilibrar, un día, tu, un día, yo”.