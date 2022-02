El sector del entretenimiento, muy golpeado por la pandemia, reacciona jubiloso por suspensión de restricciones

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El sector del entretenimiento, uno de los más golpeados por la pandemia, recibió esta noche con júbilo la suspensión de todas las medidas restrictivas en territorio dominicano provocadas por la covid-19.

"Comenzamos a respirar, llevábamos los últimos siete meses que comenzamos eventos retringidos, pero era una situación insostenible, pero gracias a Dios que ha puesto sus manos para que las autoridades hayan dado apertura a las actividades", dijo el veterano empresario artístico César Suárez Pizano a Listín Diario.

En cambio, el cantautor Wason Brazobán posteó en su Instagram: "Y el tiempo me dio la razón. Por fin!!".

Con el anuncio del presidente Luis Abinader, el mundo del entretenimiento será uno de los más beneficiados, con una apertura que le permitirá trabajar, específicamente, en un horario nocturno sin los impedimentos que rigieron durante la pandemia.

Cantantes, músicos, bailarines, dueños de discotecas, bares y restaurantes, así como teatristas y otros sectores asociados podrán en lo adelante volver a sus horarios nocturnos, o diarios, sin límites de horarios.

El mandatario dijo que el uso de la mascarilla, presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos, quedaban a “responsabilidad individual” de todos los ciudadanos.

Con la llegada de la pandemia, que generó un toque de queda y la prohibición de aglomeración de personas, la clase artística fue la más afectada, al prohibirse todo tipo de espectáculos, conciertos, fiestas y presentaciones de teatro o cualquier área del entretenimiento.

Aunque en los últimos meses en el país existe una apertura para este tipo de eventos, con una diversidad de limitaciones y condiciones, con este anuncio inicia una nueva etapa para el negocio del espectáculo en República Dominicana.

Para el presente año 2022 en los escenarios dominicanos se han anunciado más de una veintena de conciertos multitudinarios, incluyendo tres en el Estadio Olímpico de la capital dominicana.

Este mismo sábado 19 se anuncia el concierto “4 latidos” en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, que reunirá a los dúos musicales Sin Bandera y Camila.

Para este tipo de conciertos las autoridades exigían que se mantuviera distancia, con un aforo solo para 70 por ciento de la capacidad y era obligatorio pedir tarjeta de vacunación.

"Este anuncio del levantamiento de las restricciones me quita estrés, me alegra, aunque ya tenía todo montado en el Palacio de los Deportes con los requerimientos de Salud Pública, pero ahora el público puede sentirse más libre y cómodo porque no tendremos las restricciones que se impusieron en la pandemia", dijo el empresario César Suárez Jr. a este diario.