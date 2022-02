La influencer Epa Colombia y la futbolista Diana Celis "le dan una patada" al amor

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

La polémica influencer Epa Colombia y su novia, la futbolista Diana Celis, le dieron "una patada al amor" en pleno San Valentín: terminaron su noviazgo ante la sorpresa de sus millones de seguidores.

“Quise tomar una decisión para mi vida y espero que la respetes, yo decidí quedarme sola. No quiero engañarme, engañar a otras personas, quiero darme el tiempo de estar sola”, publicó Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, en su cuenta de Instagram.

La figura de la farándula colombiana también pidió a sus seguidores que respeten su decisión en estos momentos, pues considera que es lo mejor para ella.

“No me vayas empezar a tratar mal, que se me subió la fama, que se me subió el dinero, que dejé personas que me ayudaron. Todo en la vida tiene un ciclo y un proceso, y los procesos se acaban. Yo decido tomarme el tiempo, seguir adelante con mi vida y ser feliz, espero que respetes mis decisiones”, agregó.

Sobre el tema abundó: “Fui una persona increíble, di lo mejor de mí. No tengo que salir a hablar nada malo, al contrario, agradezco por lo vivido”.

Aunque en días pasados se les había visto muy románticas y el pasado domingo 13 de febrero ‘Epa Colombia’ le había dado una sorpresa de cumpleaños a Diana, donde al parecer salieron a almorzar o cenar como celebración, la relación terminó, reseñó el portal del periódico colombiano El Tiempo.

Daneidy y Diana se conocieron cuando ambas estudiaban entrenamiento deportivo en el Sena. Aunque fueron compañeras por 3 años, su noviazgo inició en el 2016, indicó El Tiempo.

A finales del año pasado, ambas comentaron que estaban muy enamoradas y que querían tener un hijo juntas.

La famosa pareja también había compartido que su relación no marchaba del todo bien, y en su momento ambas destacaron que se habían pedido un tiempo.

Epa Colombia es una empresaria, creadora de contenido e influenciadora digital. En su cuenta de Instagram suman más de 5.2 millones de seguidores y es una de las personalidades digitales más reconocidas por el público colombiano.

Desde hace algunos años se viralizó uno de sus videos y desde entonces empezó a crecer en las plataformas de las redes sociales en las que tiene presencia: Instagram, TikTok, Twitter y Facebook.

El salto a la fama de la hoy influencer comenzó con un video que decidió grabar apoyando a la Selección Colombia y cantando su famosa frase: “eh, eh, Epa Colombia”, reseñó el año pasado el portal de la revista colombiana Semana.

Lo que nunca pensó es que un creador de contenido digital conocido en redes sociales como ‘El Brayan’ compartiera su video, el cual en solo dos horas ya era viral, era todo un hit en las redes. Desde ese momento, la vida de la joven Daneidy había cambiado.

Su frase se repetía por todo el país, fueron incluso muchos famosos los que apoyaban la selección colombiana con el canto que había impulsado la joven que desde esa vez es conocida con el sobrenombre de Epa Colombia, resaltó Semana.com.