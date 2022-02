Alec Baldwin es demandado por la familia de la directora de fotografía asesinada en el set

AP

Los Ángeles, EE.UU.

La familia de la directora de fotografía asesinada a tiros en el set de la película “Rust” demandó el martes a Alec Baldwin y a los productores de la película alegando que su “insensible” desprecio ante las quejas de seguridad condujo directamente a su muerte.

En una conferencia de prensa en la que se anunció la demanda, los abogados del esposo y el hijo de 9 años de Halyna Hutchins dijeron que Baldwin se negó a entrenarse para el tipo de "tiro cruzado" que estaba realizando cuando disparó el tiro que la mató.

El abogado de Baldwin respondió que cualquier afirmación de que el actor fue imprudente es “totalmente falsa”.

La demanda presentada en el condado de Santa Fe de Nuevo México a nombre de Matthew y Andros Hutchins muestra un intercambio de mensajes de texto entre un operador de cámara y un productor en el que una queja sobre la seguridad de las armas fue recibida con lo que la demanda llama “sarcasmo insensible”.

El operador, Lane Luper, envió un mensaje de texto a la gerente de producción de la unidad, Katherine Walters, diciendo: “Ya hemos tenido 3 descargas accidentales. Esto es súper inseguro”.

Walters responde: “¿Descarga accidental en el arma de fuego? Impresionante. Suena bien."

Se han presentado al menos otras cuatro demandas por el tiroteo, pero esta es la primera directamente relacionada con una de las dos personas baleadas.

La “conducta imprudente y las medidas de reducción de costos de los acusados ??llevaron a la muerte de Halyna Hutchins”, dijo el abogado Brian Panish.

Si se hubieran seguido los protocolos adecuados, dice la demanda, “Halyna Hutchins estaría viva y bien, abrazando a su esposo y a su hijo de 9 años. ”

Baldwin, quien también fue productor de la película, estaba apuntando con un arma a Hutchins dentro de una pequeña iglesia durante la preparación para la filmación de una escena del western en Nuevo México el 21 de octubre cuando estalló, matando a Hutchins e hiriendo a los demás. director, Joel Souza. Los abogados mostraron una recreación animada del tiroteo en la conferencia de prensa.

Baldwin ha dicho que estaba apuntando con el arma a Hutchins siguiendo sus instrucciones y se disparó sin que él apretara el gatillo .

La demanda dice que los estándares de la industria exigen el uso de una pistola de goma o de apoyo similar durante la configuración, y no se solicitó una pistola real.

También dice que tanto Baldwin como el asistente de dirección David Halls, quien le entregó el arma, deberían haber revisado el revólver en busca de balas vivas.

La demanda también nombra como acusados ??a Halls, Walters, la armera de la película Hannah Guttierez Reed y el proveedor de municiones Seth Kenney.

“Cualquier afirmación de que Alec fue imprudente es completamente falsa”, dijo Aaron Dyer, abogado de Baldwin y otros productores, en un comunicado el martes. "Él, Halyna y el resto de la tripulación se basaron en la declaración de los dos profesionales responsables de revisar el arma de que era un 'arma fría', lo que significa que no hay posibilidad de que se dispare".

Agregó que “los actores deberían poder confiar en los armeros y los profesionales del departamento de utilería, así como en los asistentes de dirección, en lugar de decidir por sí mismos cuándo es seguro usar un arma”.

El mes pasado, Baldwin entregó su teléfono celular a los investigadores y Dyer dijo que continúa cooperando plenamente con la investigación.

Las autoridades han descrito "cierta complacencia" en la forma en que se manejaron las armas en el plató "Rust". Han dicho que es demasiado pronto para determinar si se presentarán cargos.

Baldwin dijo que no cree que lo acusarán penalmente por el tiroteo.

Varios miembros de la tripulación han presentado demandas, incluido Gutiérrez Reed, quien culpó a Kenney por el tiroteo .

Su abogado, Jason Bowles, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la nueva demanda. No se pudo encontrar un abogado para Kenney. Anteriormente dijo que estaba seguro de que su compañía no envió rondas en vivo al set.

En una entrevista con ABC, Baldwin dijo que Hutchins le había pedido que apuntara el arma fuera de cámara y hacia su axila antes de que estallara.

“Yo no apreté el gatillo”, dijo Baldwin. “Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo. Nunca."

Panish dijo el martes que la afirmación no era realista.

“Creo que está claro lo que pasó”, dijo. “Alec tenía el arma en la mano, disparó, Halyna murió”.

La denuncia no cita una cantidad en dólares, pero Panish dijo que sería considerable.

“Un matrimonio de mucho tiempo, se pierde un alma gemela y un niño criado sin una madre a una edad temprana es una pérdida tremenda”, dijo. “Y cualquiera que haya estado cerca de esa experiencia sabe que continúa por los siglos de los siglos”.

La abogada de los demandantes en Nuevo México, Randi McGinn, dijo que es probable que la demanda avance mucho más rápido que si se presentara en California, como lo han hecho otras.

“En Nuevo México, estamos acostumbrados a que venga gente de fuera de la ciudad para jugar a los vaqueros, que no saben cómo usar armas”, dijo McGinn.

Hutchins, de 42 años, creció en una remota base militar soviética y trabajó en documentales en Europa del Este antes de estudiar cine en Los Ángeles y embarcarse en una prometedora carrera cinematográfica.

En su página de Instagram, Hutchins se identificó como una “soñadora inquieta” y “adicta a la adrenalina”.

En 2019, American Cinematographer la llamó "una de las estrellas en ascenso del año".

La declaración de Dyer decía: “Los corazones y pensamientos de todos permanecen con la familia de Halyna mientras continúan procesando esta tragedia indescriptible”.