Belinda rompe el silencio sobre su separación de Nodal: “Inevitablemente me duele y mucho”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Hace unos días Christian Nodal confirmó su separación de Belinda y la actriz se había mantenido en silencio hasta el momento, pero decidió hablar sobre el tema confesando que está muy dolida y pidiendo respeto.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la protagonista de “Cómplices al rescate” se pronunció. “Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida porque trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”.

Y agregó que, cierra este ciclo aprendiendo que “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”.

El cantante de música regional mexicana fue el primero en abordar el tema de la separación y pronunciándose a través de las redes sociales.

A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió Nodal el sábado pasado.

El pasado 7 de febrero, usuarios de Instagram se percataron que el intérprete de "Botella tras botella" y la cantante y actriz se habían dejado de seguir en la red social sin dar explicaciones.

Hasta el momento la intérprete de "Luz sin gravedad" no ha emitido ninguna declaración al respecto. Y es que desde hace varios días se especulaba sobre el posible final de una de las relaciones más polémicas y queridas al mismo tiempo del mundo del espectáculo.

“No era un rumor solamente, es verdad. Dentro de poco veremos la operación borrado de tatuajes. Hace unas horas una fuente muy, muy segura y muy cercana a Christian Nodal nos acaba de confirmar que efectivamente ellos tronaron. Y no se trata de una cosa de medios de que se dejaron de seguir en redes sociales. Esto es mucho más serio”, comentó.la periodista Inés Moreno.

+ Razones comentadas

El programa “Chisme No Like” sostuvo que la separación vino luego que la española trató de pedirle un préstamo de cuatro millones de dólares.

Los conductores del programa sostuvieron que Belinda había solicitado el préstamo para saldar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria.

Acto seguido, indicaron que el abogado de Nodal evidenció que la artista tiene una deuda, pero no por cuatro millones sino por 500 mil dólares.

+ Camino recorrido

El 26 de mayo de 2021, los populares cantantes mexicanos habían anunciado su compromiso matrimonial después de casi nueve meses de noviazgo.

"Damas y caballeros... Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo", escribió esa vez Nodal en Instagram junto a dos fotografías de ambos en las que se ve el anillo de compromiso.

Muchos de los seguidores de ambos artistas se habían mostrado emocionados ante la noticia de la noda, que era ansiada para un gran sector desde que anunciaron su relación.

Según lo narrado por la pareja, su historia de amor comenzó en los Premios de la Radio celebrados en Texas en 2019, donde Belinda bajó del escenario, tomó de la mano a Nodal y le cantó Amor a primera vista.

En agosto de 2020 coincidieron en el programa televisivo "La Voz México" y a partir de ahí se convirtieron la pareja del año en México y siempre se mostraron muy unidos a pesar de los muchos rumores que fueron surgiendo sobre posibles peleas o rupturas.

Nodal (Caborca, en el noroccidental estado mexicano de Sonora, 1999) dio el salto a la fama en 2016 con la canción "Adiós amor", que todavía sigue sonando en las radios y hogares mexicanos y estadounidenses.

En cambio, Belinda, nacida en Madrid en 1992 pero crecida en México, se convirtió desde pequeña en un icono por su aparición en telenovelas y su carrera musical, con éxitos como "Bella traición" o "Amor a primera vista", no ha hecho más que crecer.

Hasta su relación con el sonorense, siempre había sido muy reacia a dar a conocer sus relaciones sentimentales.