Kanye West y Julia Fox terminan su relación, tras seis semanas de noviazgo

La actriz estadounidense Julia Fox confirmó su ruptura con Kanye West.

Fox le dijo a The Associated Press sobre su separación de Ye: “Amo a Kanye. Seguimos siendo muy buenos amigos y no le deseo nada más que lo mejor”.

La ruptura con Fox después de seis semanas de noviazgo se produjo cuando Ye despotricó en las redes sociales sobre su ex esposa, Kim Kardashian West, y su nuevo novio Pete Davidson. El domingo por la noche, el Día de San Valentín, publicó un camión lleno de rosas rojas que había entregado en la mansión de Hidden Hills, California, donde Kim vive con sus cuatro hijos. Es una casa que alguna vez compartieron.

Fox y West se habían conocido durante una fiesta el 31 de diciembre en Miami. “La conexión fue instantánea” detalló la actriz, de 32 años, sobre el primer encuentro con el músico, de 44.