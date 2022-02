Las 10 parejas a las que Cupido le retira el jarabe del amor en últimos dos años

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

Cuando se trata de algunas parejas de famosos, sus fanáticos o personas que consumen su contenido asumen que todo es color de rosa y que sería una relación perfecta e infinita, pero nada es para siempre, hasta a las parejas "perfectas" de las redes les llega su final, incluso luego de jurarse amor eterno. Entre 2019 y 2022 se cuentan al menos 10 casos de rompimientos a veces inesperados en la farándula latina.

Los sentimientos de sus usuarios son parte de la montaña rusa emocional de la se bajan cada vez que una pareja emblemática de celebridades se separa como popularmente lo hace: publicando un texto en su cuenta de Instagram.

Unos notables ejemplos son: Kim Kardashian y Kanye West; Belinda - Christian Nodal, Camila Cabello - Shaw Méndez, Anuel AA - Karol G, Jennifer López - Alex Rodríguez, Maluma - Natalia Barulichentre, Adamari López - Toni Costa, Chino Miranda - Natasha Arao, Mozart la Para - Alexandra Hatcu. La mayoría de estas parejas parecían tener el romance perfecto, pero Cupido no siguió dándole el jarabe del amor y la felicidad.

+ Belinda y Christian Nodal

Una de las rupturas más recientes sucedió el pasado fin de semana cuando se confirmó el rompimiento de Belinda y Nodal, una pareja que se popularizó por lo acaramelados que se mostraban en todas las ocasiones que compartían en las redes sociales. Esto fue confirmado por el propio cantante a través de sus historias en Instagram.

Aunque se desconoce un motivo en específico por el cual la pareja haya decidido no continuar su romance, nadie se esperaba leer aquella historia de Christian el pasado domingo 13 de febrero, víspera de los días de los enamorados.

+ Kim Kardashian y Kanye West

Este mes de febrero se cumplió exactamente un año de haber salido a la luz la separación de Kim y Kanye (Ye), cuando la estrella de reality shows solicitara el divorcio del rapero, a pesar de que pocos meses atrás se mostraban en las redes sociales muy acaramelados, celebrando siete años de haberse casado aquel 6 de febrero en Italia.

A pesar de la separación, entre sus seguidores se mantuvo una constante esperanza de regreso, pues a pesar de terminar, en el evento anual de Acción de Gracias de la Misión de Los Ángeles Ye dijo que Dios uniría a Kimye, de nuevo y que “millones de familias serán influenciadas para ver que pueden superar la separación”.

Sin embargo, la situación se fue enredando cuando mes después, en marzo, comenzó a relucir una nueva relación entre Kanye West y Julia Fox, pareja que precisamente el lunes, día de San Valentín, se dio a conocer que estaba separada en medio de las súplicas del rapero por regresar con la Kardashian.

+ Camila Cabello y Shaw Méndez

Tras dos años de noviazgo, el 17 de noviembre de 2021, Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su separación en un mensaje publicado en Instagram.

La pareja señaló que su rompimiento fue en buenos términos: “Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro”, informaron, pero muchos pensaron que estos dos “morirían juntos”.

En su momento se reveló que fue el cantante quien dio el primer paso para romper porque consideraba que “la relación se estaba volviendo obsoleta y complaciente y decidieron que era mejor que fueran amigos". Días más tarde, Camila rompió el silencio y dijo que durante mucho tiempo se sintió “inestable” y que eso perjudicó a quienes más quería.

+ Anuel AA y Karol G

En definitiva el rompimiento del puertorriqueño Anuel AA y la colombiana Karol G, rompió los corazones de muchos usuarios en las redes sociales, luego de que el año pasado hicieran el anuncio de su rompimiento en las redes sociales.

En principio parecía que la pareja se llevaban de maravilla a pesar de haber concluido la relación. Fue hace dos mes cuando todo tomó una dirección diferente.

Ya no se ven más vínculos amistosos entre ellos y mucho menos después de la nueva relación del urbano puertorriqueño con su colega dominicana Yailin La Más Viral, con quien el cantante dio indicios que hasta se casó.

+ Jennifer López y Alex Rodríguez

La ruptura más mediática de hace dos años a la fecha es la de la actriz y cantante Jennifer López y el exjugador de béisbol Álex Rodríguez, quienes anunciaron en abril del 2021 que su relación como pareja llegaba a su fin, luego de que semanas antes se publicara con insistencia que llevaban vidas separadas.

La famosa pareja, que se había comprometido y cuyo matrimonio tuvo que ser suspendido dos veces por la pandemia, hizo el anuncio en una declaración enviada al programa "Today" de la cadena NBC, en la que aseguran que continuarán como amigos y compartiendo sus negocios, lo que finalmente no pasó. Todo lo contrario, están de a balazos.

La popular pareja, ambos neoyorquinos, anunció su compromiso en marzo de 2019, luego de que López aceptara la propuesta de matrimonio de la exestrella de las Grandes Ligas de origen dominicano durante unas vacaciones en Bahamas.

La pareja se formó en 2017 y se hizo pública cuando acudieron juntos a la famosa gala del Museo Metropolitan de Nueva York.

López, que tiene dos hijos de su previa relación con el cantante Marc Anthony, Max y Emme, de 13 años, un mes después sorprendió al figurar junto al actor Ben Affleck, con quien finalmente confirmó una nueva relación, abriendo otro capítulo en su vida amorosa.

+ Maluma y Natalia Barulich

El cantante colombiano Maluma y la modelo Natalia Barulich terminaron su relación en 2019 luego de dos años juntos.

Se habían conocido en la grabación del clip “Felices los Cuatro”, en el que la cubana-croata participó como interés romántico del exponente urbano, algo que llevaron de la pantalla a la vida real.

Esta ruptura llegó luego de que la prensa brasileña y colombiana publicaran que la exnovia del intérprete de “Felices los 4” le habría sido infiel con el famoso futbolista brasileño, Neymar.

Tiempo después ella explicó que tuvieron un noviazgo tóxico y que ella era la que más ponía de su parte en esa relación.

“Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando el 100% y estaba recibiendo un 20%. Diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”, explicó Natalia en 2020.

+ Adamari López y Toni Costa

Luego de 10 años de estar juntos, Adamari López y Toni Costa pusieron fin a su relación en mayo de 2021, sorprendiendo a sus seguidores y acapararando todas las portadas de los principales medios de espectáculo.

La presentadora y actriz puertorriqueña y el bailarín español procrearon una hija.

"He decidido hacer esto (...), es un tema difícil de conversar (...), prefiero que ustedes sepan que mi decisión es una que he analizado y he decidido poner en primer lugar el bienestar de mi familia", afirmó la conocida presentadora con la voz entrecortada.

La puertorriqueña de 50 años, que anteriormente estuvo casada con el cantautor y también compatriora Luis Fonsi, señaló que su decisión se basa fundamentalmente en "el respeto que le tengo a Alaïa", su hija de 6 años.

+ Chyno Miranda y Natasha Araos

Chyno Miranda y Natasha Araos acudieron a las redes sociales en el pasado mes de septiembre para finalmente confirmar la disolución de su matrimonio, luego de varios rumores sobre sus conflictos como pareja que se difundieron durante meses.

En su pronunciamiento el artista venezolano defendió completamente a quien fue su esposa por más de tres años. “Esta parte del video me da mucho sentimiento y tengo que confesárselos y ser sinceros con todos, yo la irrespeté a ella como esposa e irrespeté mi hogar también”, sostuvo Miranda, con una voz que se entrecortaba en algunas ocasiones del clip que no dura más de dos minutos.

Confesó además que hace más de un año no están juntos como pareja, aunque sostuvo que Araos lo ha acompañado en su proceso de recuperación tras la neuropatía periférica que sufre desde que se contagió de Covid-19.

En cambio ella expresó: “Yo estoy orgullosa de la familia que tenemos, estoy orgullosa que fruto de nuestro amor nació un hijo espectacular, y que a pesar que Jesús y yo tomemos caminos distintos, nosotros vamos a ser el mejor equipo para brindarle a nuestro hijo una vida sana, tranquila y feliz como él se merece”.

+ Alexandra MVP y Mozart La Para

Otra pareja que dejó paralizada las redes sociales con su rompimiento fueron la influencer Alexandra MVP y el urbano Mozart La Para, quienes decidieron separarse en marzo del 2019 con una hija de por medio y más de 10 años de unión.

El cantante dijo que su divorcio no fue por terceras personas porque estaban teniendo problemas de parejas tres años antes de anunciar su separación y cuando empezó su romance con la actriz Dalisa Alegría, su ex esposa estaba al tanto y también tenía una relación con otra persona.

Los comentarios de muchos usuarios en las redes sociales indicaron que estaban “destrozados” con el anuncio de la pareja ejemplo en Instagram.

Mozart sigue "apechao" con Dalisa Alegría, mientras Alexandra ha anunciado que tiene una pareja, pero no ha sido mostrada en público.

+ Nicky Jam y Cydney Moreau

Justo para San Valentín del pasado año, 2021, el puertorriqueño Nicky Jam confirmó que terminó su relación amorosa con la modelo estadounidense Cydney Moreau. Después de un año exacto de comprometerse en el día del amor y la amistad en 2020, a través de una lujosa velada en su mansión de Miami, donde le entregó un anillo de diamantes, el cantante de música urbana anunció la ruptura de la relación.

El reguetonero y la modelo estadounidense se conocieron en el rodaje del videoclip “Atrévete” y desde entonces se fundieron en uno, poniendo de testigos de su preciosa historia de amor a sus seguidores que incluso celebraron la pedida de mano que hiciera el artista a la joven modelo de 26 años.

Para febrero del año pasado, la pareja de enamorados abruptamente dejó de publicar contenido juntos en sus redes sociales. Según reveló Nicky Jam, la pandemia y la cuarentena afectaron su relación con la joven modelo y por ello, decidió terminar.

Después de eso, Nicky, de 40 años, volvió a encontrar el amor en los brazos de Aleska Génesis, su joven novia venezolana de 30 años, que es influencer. Tiene un millón 100 mil seguidores en Instagram y comparte publicaciones de estilo de vida y viajes en las que promociona distintas marcas.

No se sabe cuándo comenzó esta relación, pero Génesis hizo su primera publicación con el cantante el pasado 17 de septiembre y, a partir de allí, siguió mostrando los momentos que comparten juntos. Hace poco se le vio recorriendo Europa y publicaron fotos en París, Francia, y en Ámsterdam.

El lunes, Día de San Valentín, el exponente urbano publicó un video en Instagram en el que va caminando con Aleska, a quien lleva de sorpresa a ver su regalo ("coño, yo espero que le guste esta vaina", dice) y además de tocarle su pompis (pa´ que sepa lo que viene esta noche") se le oye decir: "Sí, a ella le encanta su malandro".