Francisca se casará este año en República Dominicana

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El plan era casarse en un castillo en La Toscana, Italia, pero la pandemia cambió los planes de la comunicadora dominicana Francisca y su esposo el italiano Francesco Zampogna. Sin embargo, la pareja ya no quiere esperar más para su boda religiosa, la que llevarán a cabo este año en República Dominicana.

La presentadora de “Despierta América” contó a People en Español que para su esposo y su familia casarse por la iglesia es algo importante y qué mejor lugar que hacerlo en la tierra que la vio nacer.

“Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia (estará) y es mucho más fácil de mi lado casarme en Dominicana, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios (hizo) que el lugar donde me casara fuera mi tierra", dijo Francisca.

Sobre los preparativos de la unión, la actriz contó que aunque todavía no tiene vestido de novia, planea realizarse varios cambios el día de la boda por eso se está poniendo en forma físicamente.

También contrató a la empresa dominicana Difiore, quienes la ayudaran a que su día soñado sea un cuento de hadas.

Francisca expresó que su madre doña Divina está muy emocionada por la boda y quiere invitar “al barrio entero”: “Mi mamá está muy contenta y me está preguntando a quiénes del barrio voy a invitar", cuenta con tremenda carcajada Francisca. "A mí me encantaría invitar al mundo entero o a todo el que quiera. Estamos hasta discutiendo por eso, pero son muchas cosas, cuestiones de espacio, ya estoy trabajando todo. Ella está feliz".

Francisca y Francesco, quienes son padre del pequeño Gennaro se casaron por lo civil en diciembre de 2019.

“La boda que hicimos fue una boda muy pequeña, con la familia de Francesco, sus hermanos, mi mamá, una amiga mía y yo. La hicimos pequeña porque esa vida civil era necesaria para nuestro casamiento en Italia que sería en junio del 2020, pero ya pasó lo que todo el mundo sabe, fue la pandemia y arruinó todos los planes. Por eso nunca compartí la noticia, era parte de todo el protocolo a seguir en nuestra boda en Italia para casarse por la iglesia allá”, expresó Francisca.