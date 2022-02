Karol G y Becky G unen su poderío femenino en tema con "retweet" para Anuel

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Karol G y Becky G unieron su fuerza femenina en "Mamiii", un tema que por sus letras muchos de sus seguidores lo relacionan de manera directa al examor de la colombiana, el cantante puertorriqueño Anuel, sobre todo cuando usan frases como "rata de dos patas" o "un animal rastrero que se come todo que se atraviesa".

Se trata de la primera colaboración entre Karol y Becky y en cada estrofa van describiendo un desengaño amoroso en el que cantan un rechazo total al ex y más ahora que "andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí".

Su trozo más contagioso reza: "No me vuelvas a llamar, ya hasta boté el celular, de lo tóxico que eres se volvió perjudicial... lo que se va, se va... conmigo no te equivoque, de lo tóxico que eres no te quiero ver más".

Los internautas han tenido opiniones divididas sobre el sentir de la urbana colombiana. Algunos afirman que ella ya superó su ruptura con Anuel, y otros aseguran que está dolida por su nueva relación.

La canción se ha convertido en tendencia en las últimas horas en las redes sociales y en las diferentes plataformas.

Emmanuel Gazmey Santiago y Carolina Giraldo Navarro, sus nombres reales, anunciaron su separación en abril del 2021 después de casi tres años de relación.

Hace dos meses, en uno de los conciertos de la gira 'Bichota', Anuel apareció por sorpresa para interpretar "Culpables" y "Secreto" ante la algarabía del público que pensó que sería un regreso al amor.

Esa vez, Karol G aprovechó la ocasión para decirle la siguiente frase: "A veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico". Contrario a las expectativas, ese capítulo del amor quedó cerrado.

Semanas después Anuel apareció de manera sorpresiva en el ambiente nocturno de Santo Domingo al lado de la exponente urbana Yailin la Más Viral, con quien mantiene desde el pasado diciembre una relación mediática con entrega de anillo incluida.