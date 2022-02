Clarissa Molina y Vicente Saavedra: durante una cena en Santo Domingo cocinaron su amor

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Una cena romántica en Santo Domingo fue donde se cocinó el amor que desde hace siete meses viven Clarissa Molina y Vicente Saavedra.

El productor puertorriqueño, de 38 años, contó a la revista People en Español que en junio pasado hizo un viaje relámpago de Puerto Rico a Santo Domingo para reunirse con la actriz y presentadora dominicana de televisión, que se encontraba aquí para los Premios Soberano.

El exmánager del urbano Daddy Yankee relató que se encontraba en Puerto Rico cuando amaneció con deseos de verla (ya se conocían), por lo que la llamó y le preguntó si podían encontrarse en Santo Domingo para ir a cenar y hablar.

"Al principio se me hizo un poco difícil me dijo: 'Bueno...tengo una agenda un poco cargada, pero déjame hablar con la persona que está armando los premios... Sí puedo salir, pero tengo que hacer un casting de la película", explicó el productor en sus declaraciones a People.

Desde esa noche Cupido encendió la chispa "hasta el sol de hoy… ese día fue que descubrí que teníamos muchas cosas en común".

Por los compromisos en la capital dominicana, la noche de la cena lo dejó esperando una hora y media mientras hacía el casting de una película. Sin embargo, él fue paciente y comprensivo.

Clarissa, de 30 años, contó a People que fue conquistada a base del dulce amor: "Me gustó mucho su dulzura, a pesar de que parezca un chico serio o rudo. Él es más tierno que yo, más dulce".

De los primeros encuentros, recordó que Saavedra le preguntó seriamente cuándo se iba a dejar querer.

"No me he dejado querer desde hace mucho. Él me dijo eso y dije: 'Ese hombre, ¿por qué me dice esto a mí?' ", recordó Molina con una carcajada, publicó People.

Y agregó la nota: "[Pensé]: es verdad, déjate querer, que te apapachen, no todo en la vida es trabajo".

Saavedra quedó tan prendado de Clarissa en esa primera cita en la capital dominicana que dos días después le cayó atrás a Punta Cana.

"Tuve que ir a Punta Cana, y él me dijo si vas a estar allá, yo voy a estar cerca de allá en Cap Cana, y se fue para allá", manifestó la exMiss República Dominicana y conductora del programa de televisión "El Gordo y la Flaca" de la cadena hispana Univisión.

El jueves, en su Instagram, Clarissa se declaró feliz y "disfrutando más que nunca en este momento en todos los sentidos y lo quiero compartir con todos ustedes que han estado a mi lado en cada paso de mi carrera y ahora estos momentos!".

Luego nañadió: "No hay dudas que para el amor no hay tiempo ni espacio que valga, cuando el amor llega a tu vida simplemente le abres tu corazón y todos los días le dices cuánto amas a esa persona, para mí eres tú Vicente! Te amo".

Fue en septiembre de 2021 cuando la beldad dominicana confesó tener una relación con el empresario y padre de tres niñas. Desde entonces son inseparables.

Los novios pasaron Nochebuena y Navidad juntos y después de recibir su Año Nuevo con los padres de la comunicadora se fueron inmediatamente de vacaciones a las Bahamas con la madre de la reina de belleza.

En Bahamas a ella se le vio posando con los famosos cerdos nadadores, a bordo de un yate con su progenitora y derrochando amor con el puertorriqueño.

