Los estrenos en el cine traen la nueva versión de "Muerte en el Nilo"

Redacción L2

Santo Domingo, RD

Los estrenos de esta semana en Santo Domingo traen a la gran pantalla la nueva adaptación de la novela de Agatha Christi, "Muerte en el Nilo", la producción dominicana "Una película de parejas", y a Jennifer López junto a Maluma en "Cásate conmigo".

Muerte en el Nilo

Basada en la novela de 1937 de Agatha Christie, "Muerte en el Nilo" es un audaz thriller de misterio sobre el caos emocional y las consecuencias mortales provocadas por el amor obsesivo.

Kenneth Branagh, de regreso como el icónico detective Hercule Poirot, se une a Tom Bateman, la cuatro veces nominada al Oscar Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders y Letitia Wright.

“Death on the Nile”, que reúne al equipo de cineastas detrás del éxito mundial de 2017 “Murder on the Orient Express”, está escrita por Michael Green, adaptada de la novela de Christie, y es producida por Ridley Scott, Kenneth Branagh, pga, Judy Hofflund, pga y Kevin J. Walsh, con Mark Gordon, Simon Kinberg, Matthew Jenkins, James Prichard y Mathew Prichard como productores ejecutivos.

Una película sobre parejas

Natalia Cabral y Oriol Estrada son una pareja de cineastas treintañeros que tienen una hija pequeña llamada Lía. Un día, reciben una oferta para dirigir un documental y deciden hacer una película sobre parejas enamoradas. Natalia y Oriol entrevistan a muchas parejas, siempre queriendo saber cómo se llevan y cuáles son sus problemas más típicos.

Pero a medida que avanza la filmación, las heridas de su propia relación comienzan a abrirse, las peleas y las dudas parecen no tener fin. Terminar la película será su oportunidad de reformular su amor mutuo y su amor por el cine.

"Cásate conmigo"

Con las actuaciones de Owen Wilson, Jennifer López, Maluma y Sarah Silverman se estrena "Cásate conmigo" (Marry Me, dirigida por Kat Coiro).

Bastian (Maluma) y Kat Valdez (López) son una exitosa pareja de artistas que está a punto de casarse. Pero, cuando llega el gran día, Bastian deja plantada en el altar del Madison Square Garden a su prometida delante de miles seguidores y tras haber lanzado una canción acerca de su enlace. Sin embargo, Kat se acaba de enterar de que su pareja le había estado engañando con su asistente y, de forma repentina, decide casarse con uno de sus seguidores (Wilson), a quien no conoce de absolutamente nada.