Krisspy se mete a la bachata con “Todavía”

Santo Domingo, RD

Krisspy, un innovador del género típico, incursiona en la bachata con el tema “Todavía”, de su autoría y produción.

“Es increíble lo que ha pasado con esta canción y cómo la gente la ha hecho suya, me siento feliz, emocionado y muy agradecido de mi gente”, sostuvo Juan de los Santos, nombre de pila del artista.

La canción, que tiene arreglos del propio Krisspy y y Engels Torres, escaló a los primeros lugares en tocadas y audiencia en su primera semana, por lo que rápidamente logró convertirse en “hot song”.

Krisspy explicó que esas letras salieron en uno de esos momentos donde sientes que todo el mundo está ocupado y que ni un gato te brinca encima.

“Después que estaba escrita no tenía nombre y en un momento le pregunté a mi niña más pequeña: Ranssell me amas? y me respondió todavía, entonces decidí ponerle ese título a la canción”, relató Krisspy.

El sencillo "Todavía" también registra primeros lugares del top 20 del sistema Chequeador.com, sonando fuertemente en la radio nacional dominicana.

Actualmente “El Flow” se prepara para su primera gira de 2022 con toda su agrupación, un recorrido que iniciará en marzo por todo Estados Unidos, y que lo llevará a lugares como Florida, New Orlean, New York, Boston, Atlanta, entre otras ciudades.