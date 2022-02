Los 8 "no" de Fernando Villalona al defender al merengue de los "homenajes de lástima"

Redacción de Entretenimiento

Ocho fueron los "no" que Fernando Villalona pronunció para defender que el merengue no necesita homenajes de lástima o pena, a propósito de propuestas que en ese sentido se han realizado o vienen en camino.

"No, no, no, no, no, no, no, nosotros no necesitamos nada, el merengue toda la vida ha estado en primer lugar, díganmelo a mí, para si no decirle lo contrario", expresó "El Mayimbe".

El comentario vino cuando durante un encuentro de prensa esta semana, para hablar del Latin Music Tours, se anunció un homenaje especial al merengue como parte de los atractivos que se presentarán en la 21ª edición del evento artístico-turístico en Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, del 11 al gosto del presente año.

Sin embargo, al final de sus palabras Villalona agradeció el estímulo "porque nos sentimos bien", pero quiso dejar eso claro de que, según lo interpretado, el merengue no está dando pena.

Miriam Cruz, quien también estaba presente, secundó a Villalona: "Yo digo como Fernando, yo no puedo hablar de que el merengue está de capa caida porque son 35 años y contando viviendo de esa música que llevo por dentro y que me da vida"

Jandy Ventura, que fue parte de la mesa, lo tomó por el lado positivo con que Quepe Tours, la organizadora del homenaje, le ha dado: "Es más para devolvernos que siempre que hay una rueda de prensa estamos aqui, apoyando" y que también los cantantes del género han estado presentes en Latin Music Tours durante estos 21 años.

Además de ellos, en el evento se presentarán Los Hermanos Rosario, Ala Jazá, Banda Real y Urbanda.

De otros géneros participarán El Chaval de la Bachata, los salseros Grupo Niche, José Alberto El Canario, Raulín Rosendo y Tony Vega; los urbanos Cosculluela, Rochy RD, El Mayor Clásico, Chimbala y El Cherry, así como el cantante romántico, Wason Brazobán y DJ Adonis.