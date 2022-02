Mozart La Para afirma que pudo hundir la carrera del Lápiz Conciente en tiradera del 2020

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, R.D.

Erickson Fernández, conocido popularmente como Mozart L a Para, afirmó que de no haberle respondido a la tiradera del Lápiz Conciente en 2020 "hubiese hundido su carrera artística”.

Luego de dos años de haberse realizado la mediática guerra musical entre Lápiz Conciente y Mozart La Para, salen a la luz ciertos puntos que el intérprete de ‘Levántate’ expresó durante una entrevista con Brea Frank publicada en el canal de YouTube del comunicador.

Según el exponente urbano, esa tiradera (nombre que le otorgan los urbanos a los enfrentamientos) se trató de “una diversión porque estaba aburrido en plena pandemia”.

“Yo vi esa tiradera como un entretenimiento en pandemia, ya él me ha tirado muchísimo en otras ocasiones y yo nunca tenía tiempo, pero en pandemia sí porque estaba trancado, entonces le di la guerra al Lápiz”, contó.

Dentro de las revelaciones de Mozart mencionó que la carrera musical de Avelino Figueroa, (nombre real del ‘Lápiz’) la tenía en sus manos al decidir si responderle o no a su primera canción dirigida a él, la cual nombró “Tú eres duro pero en tu casa”.

“Yo tenía la carrera del Lápiz en mis manos, si no le respondía él perdía el respeto de sus fanáticos por ese disparate que me tiró, fue una vergüenza ajena que me dio”, dijo Mozart con voz pasiva durante la entrevista.

A pesar de que se trató de una tiradera con cuatro canciones, donde ambos se expresaban de manera ofensiva hacia el otro, Mozart aclara que no ve al Lápiz como un enemigo, aunque en lo personal no le tiene respeto.

“Lápiz y yo no somos enemigos, eso fue una guerra lírica. Ahora bien tampoco somos amigos, lo respeto musicalmente, porque cuando yo comencé Lápiz estaba matando y yo lo escuchaba, y es uno de los duros del género, pero personalmente no tiene mis respetos”, afirmó el urbano.

Sobre la tiradera en 2017

La tiradera de Mozart y el Lápiz Conciente provocó revuelo a medida que avanzaron los rounds.

El primer tema que inauguró la guerra fue "Tú ere duro pero por tu casa", en el que Avelino Figueroa, conocido popularmente como Lápiz Conciente o El Lápiz, habla de lo "duro que es rapeando" y tilda a su contrincante de farsante.

Con varios apelativos jocosos, El Lápiz le dice a Mozart que no es un rapero de verdad y que el mejor en ese género es él.

A partir de este tema vino la respuesta de Mozart, y se dio apertura a "la tiradera" continúa que ya va por el cuarto round.

"Golpe de Estado" fue el primer ataque lirical de Mozart, en el 2020, quien con su peculiar forma de interpretar le dice de frente al Lápiz que en materia de letra él sigue siendo el mejor.

Mozart también se burla de la poca rentabilidad de sus negocios, la falta de creatividad a la hora de escribir sus temas, pues siempre tiene que incluir palabras obscenas en sus canciones.

Entonces Lápiz respondió con "Tú no tá", en el que le señala a su contrincante que solo vive como un payaso en los cumpleaños, pues solo hace canciones para menores y un público totalmente comercial.

También le saca los trapitos al sol porque le dice que sus premios Soberano fueron fraude y lo llama con varios sobrenombres despectivos.

Mozart abre el segundo round con "Game Over", en el que le dice que él sigue siendo mejor, pues su música tiene reconocimiento internacional, mientras que la de Lápiz solo suena en discotecas.

El segundo round Lápiz lo completa con el tema "9 días". Sin embargo, no fue lo que los lapicitas esperaban por parte de su ídolo.

Muchos quedaron algo decepcionados, pues en esta canción Lápiz se enfocó en hablar de la mala música que hace el urbano y llamarlo con sobrenombres despectivos, así como decir las razones que lo hacen ser el mejor.

Mientras que Mozart no esperó más de 24 horas para abrir el tercer round y responder al lanzar "El papá del Lápiz", donde La Para le dice las razones porque su música es mejor.

Entre rimas divertidas le dice que ellos no tienen comparación y que acepte que el ganador es él.

Al final de la canción Mozart se burla de sus cortes, pues le refriega que sus tiraderas son retazos temas viejos y hace una imitación del Lápiz en su último video.

Al finalizar el tercer round de "la tiradera" El Lápiz se colocó por encima de Mozart y es que el tema "Descanso eterno" del "Papá del rap" sacó los trapitos al sol a al "Rey del Freestyle". Aparte de llamarlo de varias maneras despectivas, va enumerando los fracasos del urbano. Entre otras imágenes, el video muestra a dos mujeres en un cementerio que le llevan flores a Erickson.

La propuesta audiovisual se volvió tendencia en Twitter y la mayoría de sus seguidores afirman que Lápiz Conciente ganó la batalla. Hasta ese momento porque aún faltaba más.

Mozart abrió el cuarto round y el último de la guerra al "resucitar" y sacar la artillería pesada contra su oponente al lanzar el sábado en la noche el tema "Sin piedad", su respuesta a "Descanso eterno" y abriendo así el cuarto round de la histórica tiradera.

En la propuesta audiodiovisual, Mozart le canta sus verdades al Lápiz y vuelve a reafirmar que él sigue siendo el mejor en el terreno.