Farina, Lenny Tavárez y Musicólogo figuran entre cantantes de "Flow calle"

EFE

Santo Domingo, RD

La colombiana Farina, el puertorriqueño Lenny Tavárez y el dominicano Musicólogo figuran entre los cantantes del álbum de música urbana "Flow calle", lanzado este martes en Santo Domingo, y que incluye el sencillo del mismo nombre a ritmo de reguetón.

Otros intérpretes del disco son los dominicanos Kiko El Crazy, Nino Freestyle y BSK, unidos en una mezcla de diferentes géneros como el reguetón, R&B, hip-hop, y colaboraciones con Mozart la Para, Chelsy y la puertorriqueña Cory, precisaron los responsables de la producción.

"Estoy agradecida y llena de ilusión para que disfruten nuestro trabajo hecho con tanto amor para ustedes, nuestro público", dijo Farina, cantante del éxito "Así, así", junto con su compatriota Maluma.

Farina canta, además de "Flow calle", los temas "Mi tierra" y "No pararé", producidos por el puertorriqueño DJ Nelson, quien es conocido por sus colaboraciones con artistas como Daddy Yankee, Tego Calderón, Nicky Jam y Jay Wheeler.

El álbum forma parte de la banda sonora de la película "Flow calle", que se estrenará el 24 de marzo venidero, precisó la productora Caribbean Films.

"Quiero que Flow Calle sea inolvidable y tengo la fe en que así será. He dejado mi corazón en este disco y en esta película y voy a llevarla a donde vaya por siempre. No solo estoy haciendo esto por mi, sino también por mis compañeros y colegas de la música, muchas personas solo ven la parte bonita y el éxito, pero no saben lo mucho que pasamos para llegar a nuestras metas", expresó Tavárez.

Mientras, la ejecutiva de Caribbean Films Zumaya Cordero aseguró que el álbum surgió de una manera "orgánica" durante el proceso de desarrollo de la película, tomando en cuenta que es un proyecto con mucha carga musical de diferentes géneros entre los que se destaca la música urbana.