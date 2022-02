Listado completo de nominados a la 94 edición de los Premios Óscar

AP

Los Ángeles, EE.UU

Este martes se anunciaron los nominados a la 94.ª edición de los Premios de la Academia. Los ganadores se conocerán el 27 de marzo en Los Ángeles.

Mejor película: “Belfast”; “CODA”; “No mires hacia arriba”; "Conduce mi coche"; "Duna"; “Rey Ricardo”; “Pizza de regaliz”; “Callejón de las Pesadillas”; “El poder del perro”; "West Side Story."

Mejor actriz: Jessica Chastain, “Los ojos de Tammy Faye”; Olivia Colman, “La hija perdida”; Penélope Cruz, “Madres Paralelas”; Nicole Kidman, “Siendo los Ricardos”; Kristen Stewart, "Spencer".

Mejor actor: Will Smith, “El rey Ricardo”; Denzel Washington, “La tragedia de Macbeth”; Javier Bardem, “Ser los Ricardos”; Benedict Cumberbatch, “El poder del perro”; Andrew Garfield, "Tic, tic, tic... ¡Boom!"

Guión original: “Pizza de regaliz”; “Belfast”; “No mires hacia arriba”; “Rey Ricardo”; “La peor persona del mundo”.

Guión adaptado: “El poder del perro”; “La hija perdida”; “CODA”; "Duna"; "Conduce mi coche."

Mejor actor de reparto: Ciarán Hinds, “Belfast”; Troy Kotsur, “CODA”; Kodi Smit-McPhee, “El poder del perro”; Jesse Plemons, “El poder del perro”; JK Simmons, “Ser los Ricardos”.

Mejor actriz de reparto: Jessie Buckley, “The Lost Daughter”; Ariana DeBose, “Historia del lado oeste”; Kirsten Dunst, “El poder del perro”; Aunjanue Ellis, “El rey Ricardo”; Judi Dench, “Belfast”.

Vestuario: “Cruella”; “Cirano”; "Duna"; “Callejón de las Pesadillas”; "West Side Story."

Montaje de la película: “No mires hacia arriba”; "Duna"; “Rey Ricardo”; “tick, tick... ¡BOOM!”; “El poder del perro”.

Largometraje documental: “Summer of Soul (O, cuando la revolución no podía ser televisada)”; "Huir"; "Ática"; "Ascensión"; “Escribiendo con fuego”.

Canción original: “Be Alive” de “King Richard”; “Dos Oruguitas” de “Encanto”; “Down to Joy” de “Belfast”; “Sin tiempo para morir” de “Sin tiempo para morir”; "De alguna manera lo haces" de "Cuatro buenos días".

Mejor película internacional: “Drive My Car”, Japón; “Huye”, Dinamarca; “La Mano de Dios”, Italia; “La peor persona del mundo”, Noruega; “Lunana: A Yak in the Classroom”, Bután.

Mejor largometraje animado: “Encanto”; "Huir"; “Luca”; “Los Mitchell contra las máquinas”; Raya y el último dragón.