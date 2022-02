“Power of the Dog' encabeza las nominaciones al Oscar con 12; 'Dune' atrapa a 10

AP

Los Ángeles, EE.UU.

El western gótico de Jane Campion “The Power of the Dog” encabezó las nominaciones a la 94.ª edición de los Premios de la Academia, donde los servicios de transmisión más que nunca antes arrasaron con los máximos honores de Hollywood.

En las nominaciones anunciadas el martes, la película de Campion obtuvo 12 nominaciones principales, incluidas las nominaciones a mejor película, mejor director y todos sus principales actores: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee.

Campion, nominada por "The Piano" de 1993, se convirtió en la primera mujer en ser nominada dos veces a mejor director. El año pasado, Chloé Zhao se convirtió en la segunda mujer en ganar el premio. La directora de fotografía de Campion, Ari Wegner, también se convirtió en la segunda mujer nominada a mejor fotografía. La única mujer anterior que lo hizo fue Rachel Morrison por "Mudbound" en 2018.

La majestuosa epopeya de ciencia ficción de Denis Villeneuve, “Dune”, le siguió de cerca con 10 nominaciones.

Los nominados a mejor película son: “Belfast”; “El poder del perro”; "Duna"; "Conduce mi coche"; "West Side Story"; “No mires hacia arriba”; “Pizza de regaliz”; “CODA”; “Rey Ricardo”; “Callejón de las Pesadillas”.

Las nominaciones fueron anunciadas el martes por la mañana en Los Ángeles por Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross.

Una temporada de premios en gran parte virtual agregó cierta imprevisibilidad a las nominaciones de este año, que se realizan más tarde de lo habitual. Para dar paso a los Juegos Olímpicos, los Oscar se celebrarán el 27 de marzo y volverán a su sede habitual, el Dolby Theatre.

Las nominadas a mejor actriz son: Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”; Olivia Colman, “La hija perdida”; Penélope Cruz, “Madres Paralelas”; Nicole Kidman, “Siendo los Ricardos”; Kristen Stewart, "Spencer".

Los nominados a mejor actor son: Will Smith, “King Richard”; Javier Bardem, “Ser los Ricardos”; Benedict Cumberbatch, “El poder del perro” y Andrew Garfield, “Tick, Tick… ??¡Boom!” y Denzel Washington, “La tragedia de Macbeth”.

Las nominadas a mejor actriz de reparto son: Jessie Buckley, “The Lost Daughter”; Ariana DeBose, “Historia del lado oeste”; Judi Dench, “Belfast”; Kirsten Dunst, “El poder del perro” y Aunjanue Ellis, “El rey Ricardo”.

Los nominados a mejor actor de reparto son: Ciarán Hinds, “Belfast”; Troy Kotsur, “CODA”; Kodi Smit-McPhee, “El poder del perro”; Jesse Plemons, “El poder del perro” y JK Simmons, “Ser los Ricardos”.

Los nominados a canción original son: “Be Alive” de “King Richard”; “Dos Oruguitas” de “Encanto”; “Down To Joy” de “Belfast”; “Sin tiempo para morir” de “Sin tiempo para morir”; "De alguna manera lo haces" de "Cuatro buenos días".

Los nominados a mejor largometraje animado son: “Encanto”; "Huir"; “Luca”; “The Mitchells vs. the Machines” y “Raya and the Last Dragon”.

Los nominados a largometraje documental son: “Verano del alma (o cuando la revolución no podía ser televisada)”; "Huir"; "Ática"; “Ascensión” y “Escribir con fuego”.

Los nominados a mejor director son: Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”; Kenneth Branagh, “Belfast”; Jane Campion, “El poder del perro”; Steven Spielberg, “West Side Story” y Ryûsuke Hamaguchi, “Drive My Car”.

Los nominados a mejor partitura original son: “Don't Look Up”; "Duna"; “Encanto”; “Madres paralelas” y “El poder del perro”.

Los nominados a diseño de vestuario son: “Cruella”; “Cirano”; "Duna"; “Callejón de las Pesadillas”; "West Side Story."

Los nominados a guión original son: “Belfast”; “No mires hacia arriba”; “Rey Ricardo”; "Pizza de regaliz" y "La peor persona del mundo".

Los nominados a guión adaptado son: “CODA”; "Conduce mi coche"; "Duna"; “La hija perdida”; y “El poder del perro”.

Estas nominaciones al Oscar reflejan un tumultuoso año pandémico para Hollywood que comenzó con el cierre de muchos cines y terminó con "Spider-Man: No Way Home" de Sony Pictures rompiendo récords de taquilla.

En el medio, gran parte del ritmo normal del negocio del cine se transformó, ya que los estudios llevaron algunas de las películas más importantes del año a los servicios de transmisión en un intento por atraer suscriptores. Películas como “Dune” (a pesar de las objeciones de su director), “Luca” y “King Richard” de Pixar estuvieron entre las que llegaron directamente a los hogares.

A medida que aumentaron los casos de COVID-19 en los últimos dos meses debido a la variante omicron, gran parte de la temporada de los Oscar también se volvió virtual. El año pasado, la pandemia llevó a la academia a organizar una entrega de los Oscar retrasada en una ceremonia socialmente distanciada en Union Station de Los Ángeles . Las calificaciones se desplomaron a un mínimo histórico de 9,85 millones de espectadores .

Este año, la academia aún tiene que trazar los planes para su programa, excepto que incluirá un presentador por primera vez desde 2018. Para bien o para mal, los Premios de la Academia tampoco tendrán su presentación habitual. Los Globos de Oro en enero no fueron un evento televisado después de que NBC dijera que no los transmitiría en 2022, mientras que la asediada Prensa Extranjera de Hollywood se reformó después de las críticas a la ética y la diversidad.

Otros cambios fueron más sutiles pero potencialmente impactantes. Por primera vez, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas descartó las copias impresas de DVD para sus miembros, quienes en su lugar pudieron ver las presentaciones en la plataforma de transmisión de la academia.