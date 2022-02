Miguel Varoni queda como "un muñeco bello" tras cirugía, lo dice Charytín Goico

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

"Un muñeco bello, lo digo yo, Charytín", posteó la artista dominicana al ver un video publicado por el actor colombiano Miguel Varoni tras la transformación física a la que se sometió "para verse" como el cantante Maluma.

A sus 57 años, el actor, productor y director colombo-argentino ha causado revuelo mediático tras la intervención del cirujano Alan González, quien le operó el rostro y el abdomen, para contrarrestar los efectos que dejó el Covid-19 en su físico.

El protagonista de la telenovela "Pedro El Escamoso" se hizo algunos “ajustes” para mejorar la proyección del pómulo, del reborde mandibular, la flacidez del cuello, pecho y abdomen, e incluso bromeó con su médico en un video, al pedirle que lo dejará igual que a su compatriota Maluma.

“Doctor, es que he cambiado de opinión, quiero que usted haga que yo quede así”, le manifestó a González previo a la cirugía, señalando una foto de Maluma.

Su esposa, la reconocida actriz Catherine Siachoque, comentó que su deseo es que quede como "el Miguel que todos conocemos. Igual a mí me va a gustar así sea gordo o flaco. Yo lo he visto en diferentes escenarios de su vida, en diferentes formas y pues él es mi amor, la parte física no me importa mucho”.

Meses atrás, Catherine Siachoque le salió al paso a los comentarios que le hicieron a su esposo: “Todo el mundo está diciendo que Miguel está tan flaco porque se volvió vegano. En ese caso yo sería un hueso y lo que estoy es envidiosa de ver a Miguel tan delgado”.

También sostuvo que el Covid-19 incidió en el aspecto físico de su pareja: “Yo creo que nunca vi a alguien adelgazarse tan rápido, se puso así seco, seco, seco”.