Nuevo enfrentamiento entre Kim Kardashian y Kanye West

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Las peleas entre Kim Kardashian y Kanye West no paran. En esta ocasión el rapero acudió a las redes sociales para hacerle saber a su expareja que no le gusta que su hija mayor, Nort West, use TikTok.

"Dado que este es mi primer divorcio", escribió el cantante en Instagram junto a una captura de pantalla del último video de TikTok de la niña de 8 años, "¿Necesito saber qué debo hacer sobre mi hija estando en TikTok en contra de mi voluntad?"

Por su parte, Kim respondió de manera directa por las historias de su Instagram con un largo mensaje:

Los constantes ataques de Kanye hacia mí en entrevistas y redes sociales, son de hecho, mucho más lastimosos que cualquier Tiktok que North pudiera crear. Como el padre que es la principal proveedora y cuidadora de nuestros hijos, estoy haciendo lo mejor para proteger a nuestra hija, mientras también le permito expresar su creatividad en el medio que ella desea con la supervisión de un adulto, porque eso la hace feliz”, comenzó diciendo la socialité.

La empresaria, que se casó con el rapero en 2015, criticó su ataque público.

"El divorcio ya es bastante difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos", escribió a sus casi 300 millones de seguidores. "Desde el principio no he querido nada más que una relación de paternidad compartida saludable y de apoyo porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciéndolo imposible en cada paso del camino", dijo.

Pero Ye, como ahora se llama el artista, no se quedó callado y volvió a atacar:

¿A qué te refieres con la principal proveedora? Estados Unidos te vio intentar secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no darme la dirección. Pusiste seguridad junto a mí adentro de la casa para jugar con mi hijo, después me acusaste de robar. Tuve que tomar una prueba antidrogas en la fiesta de Chicago porque me acusaste de estar drogado. Tracy Romulus, deja de manipular a Kim para que sea así", refiriéndose a la publicista de la socialité.

No es la primera vez que se posiciona en contra de que Noth se esté haciendo un hueco en las redes sociales y parece que se ha convertido en un tema recurrente.

Hace poco en una entrevista concedida a Jason Lee para Hollywood Unlocked confesó que no le hace ninguna gracia que su hija tenga TikTok y suba contenido a esta red social teniendo tan solo ocho años.

“La seguridad no va a estar entre mis hijos y yo, y mis hijos no van a estar en TikTok sin mi permiso”, dijo. También le dejó un mensaje a su exmujer.

“Puede ir a Saturday Night Live y hacer bromas, puede hacer bromas en los medios, puede contar historias sobre la persona con la que estoy saliendo y lo que sea que quiera hacer... Pero se lo digo directamente: no juegues con mis niños", afirmó en referencia a Kim Kardashian.

Publica el diario La Vanguardia que, la cuenta de TikTok de North ya había causado otra polémica hace poco tiempo. La pequeña había comenzado un directo desde su cuenta sin que su madre le diera permiso y estuvo varios minutos grabando toda su casa.