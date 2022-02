El poderoso mensaje de Kiara Romero sobre sus cicatrices

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Kiara Romero volvió a abrirse sobre la situación que pasó en noviembre de 2018 y que casi le cuesta la vida. En esta ocasión la comunicadora mostró con orgullo sus cicatrices y envió un poderoso mensaje a través de sus redes sociales.

Romero, quien todavía se encuentra en proceso de recuperación de las heridas físicas que le causó lanzarse desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos en San Francisco de Macorís, expresó que le costó mucho tiempo aceptar que luego del suceso lucía diferente a como era antes.

“En ese momento recibir en mi vida un nuevo cambio tan traumático, aun más para una mujer, fue muy difícil; Pero pasando los años y recibiendo terapia psicológica comprendí que no necesariamente tenía ser negativo porque, LAS PEORES CICATRICES NO SIEMPRE SON FÍSICAS y esas ya las he ido sanando con esfuerzo, dedicación y oración”, dijo junto a varias fotografías que muestran las cicatrices de su pie.

Fracturas en ambas muñecas, tobillos y en la zona lumbar, fueron las consecuencias físicas que le provocó el suceso y con algunas de ellas aún sigue lidiando. Ha recibido más de ocho cirugías para poder caminar.

“Las humillaciones, los tratos crueles, inhumanos, degradantes, son formas de violencia psicológica, utilizadas en forma frecuente, como insultos, manipulación, mentiras, menosprecio, entre otros. Vivir un matrimonio al lado de un narcisista, me arrastró a una depresión severa, me dejó muchos traumas, pero también hoy en día gracias a Dios MUCHAS ENSEÑANZAS”, expresó.

“Hoy mis cicatrices son un arma muy poderosa porque me recuerdan todos los días de donde Dios me sacó, lo misericordioso que ha sido conmigo, lo mucho que me ha guardado y sobre todo lo valiosa y fuerte que soy”, finalizó el mensaje.

La también actriz ha mostrado el cambio físico que ha tenido con 65 libras menos.