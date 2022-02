Josell Hernández sale del lodo de Villas Agrícolas y camina en el estadio de los aplausos

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

Criado entre lodo y hambre, subsistiendo con sus dos hermanos y padres desde su humilde casa en Villas Agrícolas (barrio capitalino), Josell Hernández logró empoderarse de los retos que se presentan en la vida y salir airoso de ellos, logrando hoy en día testificar para este medio que vive tal como pidió de rodillas a Dios cuando tenía siete años de edad.

Durante su niñez caminaba alrededor de cinco kilómetros para ir a su escuela y tenía que despertar a las dos de la mañana, ya que dormía en una pequeña cama frente a la puerta de su casa, y debía pararse para cederle el paso a su padre, quien partía al trabajo a esa hora.

Sin embargo, a raíz de su esfuerzo y preparación (tiene dos carreras universitarias) ha conseguido el cariño del pueblo dominicano, en especial de la fanaticada del béisbol, debido a su trabajo como animador de los Tigres del Licey, la pasada temporada de la pelota invernal. A partir de entonces su vida ha dado un giro, pero con los pies sobre la tierra por sus creencias cristianas.

Hernández, devoto de la fe cristiana evangélica, le ha dado un valor elevado a la educación, quedando evidenciado en sus dos carreras universitarias y otros estudios tales como, comunicador social, psicólogo clínico y productor cinematográfico, aunque su primera pasión siempre ha sido la comunicación.

“Cuando tenía seis años yo predicaba en los cultos y en la radio, cantaba, tocaba la batería, actuaba y luego cuando entro a la escuela me pasa lo mismo, presentaba todos los actos con diez y doce años y eso me gustaba”, esas fueron las palabras de Josell al justificar de dónde viene la pasión por comunicar.

Del mismo sentimiento de conectar con las personas Josell decide estudiar psicología clínica y esta segunda carrera es animada a raíz de que, el ya egresado de comunicación comienza a notar que las personas se acercaban a él para pedirle consejos.

“Sin darme cuenta las personas comenzaron a decirme maestro, se acercaban para que les dé un consejo, entonces un dia yo dije: yo voy a estudiar una carrera que me ayude a ser profesional y ahí decido estudiar psicología clínica”, comentó en su visita a Listín Diario. Hernández resaltó que esa segunda carrera sería la indicada para su vejez.

+ Su estilo

Estratégicamente, en estas dos disciplinas junto a su experiencia profesional como productor de cine bajó su creatividad en el play y jugaron un papel esencial durante la animación de los juegos de béisbol, pues él enlazaba los conocimientos de las diferentes carreras y los ponía en práctica en el estadio.

“Cuando yo presentaba en el primer inning yo era psicólogo, porque lo que hacía era motivar a la gente y a los peloteros y ellos ni se daban cuenta, pero entonces en el transcurso de que el juego va caminando, yo soy el animador, pero cuando en el séptimo inning, viene la hora loca y en el último la celebración de que ganamos, ahí entra el productor porque todo el concepto y vestuario lo produzco yo”, expresó.



+ Rechazado en sus inicios

Como es de esperarse, en la vida existen altas y bajas, están los aplausos y el rechazo del público. En su caso el proceso no fue diferente.

“El primer día yo me iba a ir a mi casa, porque fue una presión muy fuerte”, contó el comunicador, luego de que, al subirse a dogout tres fanáticos le gritaran que se marchara.

Con su rostro resplandeciente agregó: “Tres personas me dijeron: bájate de ahí que no veo, la gente se resiste a los cambios y hay que ser muy fuerte para romper con eso, pero hable con mi jefe, con Dios y en el tercer inning prendi en candela el estadio”.

Aprovechado esa oportunidad, Josell envía un mensaje a la sociedad, en el que dejó claro que en la vida las personas pueden estar muy amarradas a ideas viejas y cuando comienzan las ideas nuevas es una frustración. No obstante, insistió en que “como joven deben tener el valor de romper con eso, quien hace lo básico no trasciende y el que no trasciende recibe ataques”.

Del mismo modo, Josell confiesa que días antes se sentó en las gradas del estadio, con una libreta en mano, para estudiar el público, sus reacciones durante el juego.

+ Sus polémicas ideas

Hernández en los ultimos dias ha sido hombre de menciones en las redes sociales debido a las producciones teatrales que ha creado como animador del equipo azul, en especial vestirse de sacerdote, enterrando a un cuerpo que representaba las Águilas Cibaeñas y el hecho de quemar en el estadio unos tenis amarillos, con el mismo obejtivo de celebrar el triunfo del equipo.

Sin embargo, no se muestra arrepentido de la manera en la que realizó su trabajo, al contrario, expresó que las recreaciones que realiza forman parte de las ideas que de niño hacía en el barrio con los amiguitos.

“No me arrepiento de haberme vestido de sacerdote, muchas de mis ideas son recreaciones de lo que realmente hacía desde niño cuando ganaba el licey”, a pesar de eso, Josell si entiende que quemar los mencionados “tenis 999”, fue algo “un poco excedido”, pero por el hecho de hacerlo dentro.

Además de sus producciones para animar, sus frases como “me huele a gloria”, “bobo” “este es el momento, liceísta, no le bajes”, “al licey hay que dásela”, fueron elementos luminosos para animar el equipo.

El comunicador ha producido más de 10 películas nacionales e internacionales, ha actuado en cine y teatro y ha sido comunicador en programas populares de radio y televisión como El Show del Mediodía, Qtv y ahora en El Mismo Golpe con Jochy Santos.

Josell cuenta que el rector de su universidad es Jochy Santos, lo asimila como la persona que le permitió desarrollar todos sus talentos y lo considera como el talento dominicano más seguro. “cualquier talento líder de este país desde que ve luz en otro talento le corta las alas, Jochy te pone un cohete para que vueles” expresó el versátil animador agregando que estar al lado del hombre divertido es un regalo que la vida le dio.