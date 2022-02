La maldición de la belleza envenenada que cae sobre mujeres dominicanas de la farándula

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La Insuperable es la nueva víctima de la maldición de la belleza envenenada, como lo han vivido Alexandra Hatcu, Dafne Guzmán, Nancy Medrano, Nabila Tapia, Hermes Meccariello y otras que han enfrentado los peligros de los biopolímeros o implantes en los glúteos y demás partes del cuerpo que han puesto en alto riesgo a estas mujeres del entretenimiento y de los medios de comunicación.

La Insuperable anunció ayer que este año vienen muchos cambios y uno de ellos es que se retirará los biopolímeros tras casi una década con los implantes.

“He decidido tanto por salud que es lo primero, estéticamente también, ya ponerme lo que viene siendo el retiro de los biopolímeros”, dijo en unos videos publicados en su Instagram.

Indhira Luna, nombre real de la cantante, indicó que hasta el momento no ha notado cambios en la piel, pero sí ha sentido algunas molestias.

Asimismo, pidió ayuda a las personas que han pasado por el mismo proceso para que le recomienden un buen doctor.

En ese sentido, la rapera de origen dominicano Cardi B le dio el siguiente consejo: “Mi amiga can give you the best advice step by step (“Mi amiga, puedo darte el mejor consejo paso a paso)”.

+ Casos históricos

Uno de los primeros casos de infecciones por cirugía en este siglo se registró hace 11 años. La presentadora de televisión Hermes Meccariello fue hospitalizada tras sufrir las consecuencias negativas de una liposucción de la que contrajo una infección en la pierna.

Dafne Guzmán pasó una experiencia parecida. Ella reveló a Listín Diario que al principio no quería aceptar que la inyección de biopolímeros en sus glúteos le había corrido hacia la espalda, formando unos pequeños bultos o pelotitas y que esto era la causa que le estaba provocando un fuerte dolor en su cuerpo y malestar general.

A raíz de su divorcio la comunicadora estuvo depresiva y en busca de sentirse y verse mejor se sometió a una cirugía estética, que consistió en retirar grasa de la espalda, la que según acordó con el médico se insertaría en sus nalgas, pero en vez de implantar su grasa, le inyectaron biopolímeros, sustancia que no sabía que tenía en su cuerpo hasta que comenzó su calvario, al sentir fuertes dolores y frecuentes molestias.

“Me descuidé mucho y la verdad que yo quería tapar el sol con un dedo, y pensé que siguiendo trabajando y acaparando muchas cosas iba a solucionar mi problema, hasta cierto punto llegué a pensar que era algo emocional los dolores en el cuerpo y el malestar que sentía, hasta que al final profundizaron y no era nada de lo que yo pensaba”, confesó la comunicadora.

+ Sobre Alexandra Hatcu

En el caso de Alexandra MVP, a ella se le inyectó biopolímeros dos veces. La primera fue unos seis meses después del nacimiento de su hija Charlotte, lo hizo porque se veía “chata” y después un año más tarde siguió sintiéndose inconforme con sus glúteos y lo volvió a hacer.

La influencer confesó que fue en un lugar clandestino por lo que pagó unos 60 mil pesos cada vez.

En marzo del año pasado decidió quitárselos porque ella y su esposo de entonces, el cantante urbano Mozart La Para, estaban planeando tener otro bebé.

Por esa razón viajó dos veces a Colombia por recomendación de una amiga.

Sin embargo contó que vivió una pesadilla ya que en las dos cirugías en lugar de reducirle, le aumentaron los glúteos.

“Fui inconsciente al inyectarme los biopolímeros. Yo fui responsable de eso y estoy pagando las consecuencias, hoy en día no culpo a nadie”, dijo en un video colgado en su canal de YouTube.

+ Historia de Nancy Medrano

En el 2012 la presentadora Nancy Medrano se inyectó biopolímeros y desde hace dos años está sufriendo las consecuencias de rellenarse los glúteos con esas sustancias sintéticas.

“Hace 11 años decidí y prometí nunca más volver a someterme a una cirugía estética, pero quiero contarles que a raíz de una mala decisión que tome en el 2012 de inyectarme biopolímeros estoy aquí nuevamente”, informó Medrano en su cuenta de Instagram.

Actualmente la expresentadora de “Los Dueños del Circo” entró al quirófano para retirarse los biopolímeros que han perjudicado a tantas mujeres.

Medrano contó que dos años atrás “comenzó mi tormento con un dolor inmenso en mi pierna izquierda y mis pompis comenzaron a cambiar de color”.

Dijo que visitó varios médicos e incluso fue a Colombia y consultó con personas que habían pasado por lo mismo, hasta que encontró a su actual doctor, quien la va a operar para extarerle las sustancias sintéticas.

+ Nabila Tapia

Uno de los testimonios más desgarradores lo ofreció la modelo Nabila Tapia: “Ojalá que mi testimonio pueda servir para que muchas jóvenes entiendan que algunos procedimientos estéticos son de alto riesgo y que tienen consecuencias terribles. Contar mi historia, mostrar mis cicatrices, me hace más fuerte, más mujer. El tiempo De Dios es perfecto, y confío que en grandes cosas vienen para aquellos que nunca se rinden”. Con este texto al pie del audiovisual que reveló su calvario, la exreina de belleza y concursante de Nuestra Belleza Latina sobe las consecuencias que sufrió tras inyectarse biopolímeros.

En una conversación con Jomari Goyso para el programa “Sal y Pimienta” de Univisión, en junio de 2020, Nabila aseguró que no tomó la decisión de inyectarse los glúteos por ella, sino por complacer a su entonces pareja y padre de su hija Living Marie, con el cantante urbano Don Miguelo.

"Fue una inmadurez e ignorancia, porque cuando iba a cometer esa locura consulté algunas clínicas. Y todo el mundo me decía: no hagas eso, no lo necesitas. Ni siquiera era por mí misma que lo deseaba si no por complacer al papá de mi hija”, manifestó.

Luego agregó: “Tengo tres cirugías que (casi) me han costado la vida. En la penúltima yo duré casi 15 días interna pasándome sangre y hierro vía intravenosa”.