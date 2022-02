La Insuperable anuncia se retirará los biopolímeros y Cardi B la aconseja

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La artista urbana La Insuperable anunció que este año vienen muchos cambios y uno de ellos es que se retirará los biopolímeros tras casi una década con los implantes.

“He decidido tanto por salud que es lo primero, estéticamente también, ya ponerme lo que viene siendo el retiro de los biopolímeros”, dijo en unos videos publicados en su Instagram.

Indhira Luna, nombre real de la cantante, indicó que hasta el momento no ha notado cambios en la piel, pero sí ha sentido algunas molestias.

Asimismo, pidió ayuda a las personas que han pasado por el mismo proceso para que le recomienden un buen doctor.

En ese sentido, la rapera de origen dominicano Cardi B le dio el siguiente consejo: “Mi amiga can give you the best advice step by step (Mi amiga puedo darte el mejor consejo paso a paso)”.

La intérprete de “Soy mamá” se unirá a la lista de figuras que han sido afectada por los biopolímeros tal como: Dafne Guzmán, Alejandra Guzmán, Alexandra Hatcu, Nancy Medrano, Jessica Cediel, Alejandra Pinzón, María Mónica Urbina, Yina Calderón, Natalia Paris y Lady Noriega Hoyos, entre otras.