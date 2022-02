Cheddy García y Santiago Matías (Alofoke) protagonizan el "primer encontronazo" del nuevo año

María Tejada Lorenzo

Santiago de los Caballeros, RD

Cheddy García y Santiago Matías (Alofoke) protagonizan desde hace días el primer gran encontronazo del nuevo año en la farándula dominicana, con señalamientos y acusaciones, y en el que otras figuras como Chelsy Bautista, Hony Estrella, Mariasela Alvarez, Milagros Germán, Jochy Santos y Jatnna Tavárez salen salpicadas.

La actriz y comediante empezó quejándose la semana pasada contra Alofoke, alegando que está cansada de que él trate de bloquear la carrera artística de su hija, Chelsy Bautista “La del Afro”, pronunciamiento que se dio en medio del estreno del tema musical de la joven, titulado “La Zona V”.

Incluso, "La Mamá del Humor", como le dicen a Cheddy, envió el pasado sábado una notificación judicial a "Alofoke" para que se abstenga de realizar cualquier tipo de comentario, mención, propaganda, publicidad, insinuación, divulgación, además de cualquier tipo de persecución relacionada con Cheddy y Chelsy.

En el documento, certificado por un alguacil, la comediante acusa al ceo de Alofoke Media Group, de haberle causado daños morales a la imagen de ella y de hija.

La respuesta de Matías: "Al parecer Cheddy o sus abogados desconocen que siempre hemos actuado dentro del marco legal correspondiente, puesto que la propia constitución en su artículo 49 establece lo siguiente: - Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”.

Según el también productor y empresario, "es claro que con la situación que se ha suscitado entre mi persona y Cheddy, la única culpable de violentar la ley ha sido ésta, pues ha intentado censurar la libertad de expresión que tengo como persona, como medio, como simple dominicano, que tanto sufrimiento le costó a este pueblo obtenerla".

También lamentó que "figuras públicas no puedan soportar una de las consecuencias más simples de la fama… que se comenten sobre ellas".

+ Nuevo ataque

El lunes, durante una entrevista con el comunicador Brea Frank, la actriz Cheddy García remató de nuevo contra Matías, reiterando su acusación de que es el culpable de dañar su imagen con las campañas negativas que supuestamente éste ha creado en su contra.

“O me respetan a la buena o me respetan a la mala”, dijo la humorista, momento en que confirmó haber mandando un documento a la empresa Alofoke Media Group, en el que establece que ni él ni sus colaboradores pueden emitir un comentario negativo o positivo de ella y su hija Chelsy Bautista.

La comediante narró que el problema con Alofoke viene desde hace varios años cuando decidió ser “la voz del pueblo” y apoyar a los sectores necesitados, en ese momento ocurrió el asesinato de Emely Peguero y fue a San Francisco a brindar apoyo y colaborar con los familiares de la fallecida, ante lo que el locutor supuestamente dijo: - Cheddy se agarra del dolor de esa familia para ir a buscar views”.

En adición a esto, “La Mamá del Humor” afirmó haber hablado en base a su criterio sobre la música urbana y lo explícita que son la mayoría de sus letras, a lo que de inmediato el comunicador la acusó de “odiar a los artistas urbanos”, provocando una alta tasa de odio hacia ella por parte de muchos defensores del género (es el argumento de la actriz).

“Su poder es jugar con la mente de la gente. Él no es inteligente, el pueblo es bruto y cuando es así cualquier animal lo maneja”, manifestó indignada.

García contó que gracias al “hate” de Alofoke, como lo tildó, tuvo una pérdida de dos millones de pesos que iba a hacer con la venta de dos furgones distribuidores de su producto para rizos en Puerto Rico.

El negocio lo haría después de la catástrofe en Borinquen por el huracán María, pero los organizadores no echaron para atrás el negocio. Ella fue y de inmediato Santiago Matías dijo (citado por ella): - oye esa sonidista, va para Puerto Rico a llevar champú, un país que lo que está es en dolor”.

Luego agregó: “No entiendo por qué la maldad si yo no lo conozco. El me creó esa imagen y esa tasa de rechazo, afectando mi economía con la pérdida de patrocinadores”.

A pesar de los constantes ataques que ella dice recibir de Alofoke, la actriz contó a Brea Frank que decidió ignorarlo porque pensó que algún día se cansaría, pero no fue así.

“El señor Fo”, sobrenombre otorgado por la comediante para referirse a Alofoke, "no se conformó con repetir la información en todas sus plataformas de medios, sino que comenzó a atacar también a su hija Chelsy diciéndole: -No tiene talento, - ella es gris, y - ser hija de Cheddy es lo peor que puede pasarle”.

Con firmeza concluyó: “Ese hombre pretende ponerme contra la pared y no tiene mis 27 años de trayectoria, porque cuando nadie lo conocía ya yo era Cheddy García”.

Según sus explicaciones, Alofoke acusó a Cheddy de no dejar que su hija actúe con criterios propios luego de que supuestamente la joven no fue a su programa radial para promocionar su carrera como cantante urbana. Sin embargo, la comediante aclaró que esa fue una decisión de Chelsy y ella no tuvo nada que ver con eso.

Cheddy afirmó frente a las cámaras de Brea Frank que si Alofoke se atrevía a hablar sobre ellas iban a llegar “donde tengan que llegar”, dando a entender que está dispuesta a someterlo ante la justicia.

+ Gente salpicada

La discusión entre ellos también salpica a otras figuras como Hony Estrella, quien se expresó molesta porque Cheddy supuestamente filtró un audio donde ella la invitaba a participar en el programa de la empresa Alofoke Group ("Esto no es radio show por Alofoke FM"), al que ella pertenece.

Hony también reveló que pese al audio filtrado por Cheddy ella sería la protagonista de su próxima película como productora.

Ante los comentarios de Hony, Cheddy publicó un video en el que se le ve hablando de forma sarcástica sobre la manera en que tomaron en el programa radial el audio que su colega expuso.

"Unidos somos más que vencedores!, ya se puso jevi esto (risas)", comienza diciendo la comediante.

Entonces le advirtió: "Hony, no te coja esa guerra para ti, no te luce, no enchinchen, no hagan show. Esa cara de tragedia que yo vi en el video, ese drama, óyeme loca, demasiado bien te quedó".

Otro que se involucró en el pleito mediático fue Santiago Matías padre, don Santi, quien mandó a la humorista a “ponerse en su tiempo” y dejar que su hija Chelsy haga su camino.

“Cheddy tiene que dejar esa locura, tiene que dejar de tratar de aprovecharse de su hija para ella estar sonando en los medios. Ella no ha dejado que esa joven se pueda desarrollar por cuenta propia”, expresó don Santi.

El veterano locutor dominicano residente en Boston, también dijo que es momento de que Cheddy se adapte a su tiempo y busque su camino para que su hija pueda continuar adelante con su proyecto, publicó el portal Ensegundos.do.

“Mi hijo en la comunicación me superó, y cada vez que yo le venía con una idea, él a veces no la aceptaba porque él sabía que yo estaba viviendo otros tiempos que no son los de ahora. Usted tiene que ponerse en su tiempo, tiene que dejar ser a esa joven… ahora todo el mundo dice que le van a cerrar las puertas a ella por su mamá, no debe ser así. Cheddy tiene que buscar su camino, su lugar y dejar que esta muchacha siga adelante con sus proyectos. Los padres no pueden restringir a los hijos. Usted no puede tratar de vivir todo el tiempo con un pleito con la gente para que la gente esté pendiente de lo suyo”, comentó Santiago Matías padre.

En el video publicado en su cuenta de Instagram, don Santi también defendió a su hijo diciendo que Alofoke no es el culpable de las porquerías y situaciones que se dan en el país, pues según él, los responsables son los políticos que se cogieron el dinero de la educación de las personas de los barrios.

“Mi hijo no tiene nada que ver con lo que está pasando en los barrios. También me gustaría que ustedes en su sano juicio me diga quién de los dos (Cheddy o Santiago) ha realizado más obras sociales. Porque una cosa es usted crecer en lo personal y mudarse de un barrio a un ensanche, y luego usted creerse que es una persona millonaria y comenzar a criticar todo lo que dejó en el barrio”, expresó en el texto citado por Ensegundos.do.

Don Santi recomendó a su hijo no mencionar a Cheddy en ninguno de los programas de su plataforma, no por temor a ella o a la justicia, sino porque la actriz y humorista “no tiene ninguna importancia para estar mencionándola”.

Sobre ese tema enfatizó: “No la menciones, no porque tengas miedo, sino porque ella no se merece que la menciones porque ella no hace nada. ¿Qué vida ha cambiado ella con todo el dinero que ha conseguido? Ella no lo ha hecho ni lo va hacer porque es muy bueno criticar desde un pent-house”.

Otros comunicadores también fueron salplicados con menciones directas por parte de Cheddy García, durante su entrevista con Brea Frank.

Cuando se refería a su posición sobre "el nivel de degradación" social que promueve Alofoke y la vulgaridad en los contenidos de la música urbana, manifestó que "Jatnna Tavárez debería en su plataforma estar hablando de eso; Mariasela, Milagros Germán, Jochy Santos, Domingo Bautista, Raymond y Miguel, todos los artistas, pero me han dejado a mí sola, como una loca".

+ Reacción de Chelsy

Chelsy, “La del Afro”, ha estado en el centro de la discusión y el pasado viernes a través de Instagram, específicamente, envió un mensaje al locutor Luinny Corporán (de la emisora Mix FM), quien había expresado su opinión sobre la carrera de Chelsy.

El locutor expresó: “Ojo reaccioné para apoyar a Chelsy, aunque mi equipo de producción le escribió hace tres días para apoyarla y estrenar su canción y ni respondieron, para que Cheddy García sepa que no es que no la apoyamos, es que ella debe dejarla fluir más y no cerrarle puertas), ya salió esto de @chelsybautista5”.

La primogénita de García no se quedó callada y le comentó a Corporán que ella misma decide dónde ir sin necesidad de intermediarios, además, negó haberse quejado del apoyo de los medios de comunicación en general, sino de un caso en especial.

“Con respecto a lo de cerrar las puertas, tengo la edad y la autoridad en mi vida para decidir dónde y donde no quiero ir. No necesito que me lo prohíban. Agradezco infinitamente tu atención al reaccionar a este proyecto, y tus sugerencias… ¡Muy atinadas! Me encantó como analizaste cada punto, sin duda eres un profesional. Mucho cariño y respeto para ti y todo tu equipo”, explicó la joven cantante.

Luego añadió: “Querido Luinny, nadie dijo que no me apoyan. Se habló de una situación con 1 medio en específico. A esta hora estoy en el trabajo, por eso no pude ir a tu plataforma, donde ya he ido en varias ocasiones con mucho gusto. Mi equipo te había respondido esta mañana”.