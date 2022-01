Yadhira Pimentel pierde dos abuelos por covid en 16 días y narra su conmovedor sentir

Redacción de Entretenimiento

"He perdido a los abuelos que me quedaban por covid", comienza Yadhira Pimentel su conmovedor sentir al narrar el protocolo que tuvo que seguir en el funeral y el entierro de sus seres queridos, mientras en el país hay "teteos" y aglomeraciones en estadios, bares y conciertos sin que se cumplan las medidas sanitarias.

Los abuelos de la locutora y educadora fallecieron con una diferencia de 16 días en el mismo mes "y puedo ver una deshumanización que me asusta y me preocupa mucho con el proceso de despedir a tu ser querido".

Luego agrega: "Entonces el protocolo COVID no permite que tu pariente fallecido sea preparado, vestido, NO, ni pensarlo, si falleció con una bata de hospital así se queda, pero si se permiten conciertos, teteos, en todas partes y personas sin guardar distancia y sin mascarillas".

Sobre el tema abunda: "Entonces el protocolo Covid para enterrar a tu ser querido debe ser rápido, breve, si vas a llorar, llora poco que esto se tiene que terminar YA, pero podemos empezar un happy hour a las 6 pm y terminarlo a 3 am en cualquier bar de la ciudad".

En el protocolo covid, explica ella, "tienes 4 personas desconocidas forradas de pies a cabeza, sacando el ataud del carro fúnebre como si llevarán una bomba que va a explotar en cualquier momento, cuando ese HONOR de llevar el ataud de tu ser querido se guardaba a familiares cercanos y ahora este aparataje que para la fecha en mi humilde opinión es innecesario, llevas un cuerpo envuelto en una bolsa de plástico cerrada y dentro del féretro. Qué más quieren?".

Por igual, sobre el protocolo covid dice que "el ataúd debe ser bajado a la tierra RAPIDO, más bien inmediatamente como dijo la señora que dirigía el último adiós de mi abuelo. ¡NO LO ENTIENDO!".

Pimentel sostiene que "nos quieren distraer, no quieren seres humanos que sientan, no nos dejan ni llorar a nuestros seres queridos, ¡BASTA YA!, Parece que quieren seres que solo consuman, que se anestesien, que sencillamente la vida no les sepa a nada. Déjennos despedirlos como se merecen!!!!".

El llamado de la locutora es claro: "Humanicen su protocolo COVID porque ya vamos para 2 años con esto y para muchas cosas se aplica un protocolo y para otras eso NO EXISTE".