Ante avalancha de shows, Saymon Díaz: "Los artistas tenían hambre de subir al escenario y el público de verlos en vivo"

Ramón Almánzar

Santo Domingo, RD

Los conciertos no paran en República Dominicana. Desde que se abrió una brechita por ahí se fueron todos y el 2022 inició con una agenda histórica de presentaciones que suman hasta dos y tres por mes.

La colombiana Karol G no acaba bien de presentarse a casa llena en el anfiteatro Altos de Chavón (en La Romana) cuando ya hay seis importantes conciertos programados para febrero.

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra llevará su propuesta “Entre mar y palmeras” los días 5, 12, 19 y 26 de febrero a Hard Rock Punta Cana.

Mientras, el grupo Camila junto al dúo romántico Sin Bandera subirán el 19 de febrero al escenario del Palacio de los Deportes de Santo Domingo.

El salsero venezolano Oscar de León festejará 50 años de exitosa carrera musical en República Dominicana junto a Los Hermanos Rosario. Este evento musical y bailable será realizado el sábado 19 de febrero en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua.

También en el Jaragua, el cantautor Pavel Núñez llevará su“Big Band Núñez Trópico” el próximo 5 de febrero.

Por igual, en el Jaragua, Manny Cruz presentará su primer gran concierto el sábado 12 de febrero, bajo el nombre “Dominicano de Corazón”.

El baladista español Braulio tiene programado el 14 de febrero el concierto “En la cárcel de tu piel” en el hotel Dominican Fiesta de Santo Domingo.

El primer trimestre del año se cierra en marzo con varios conciertos, entre ellos la banda inglesa Coldplay, el grupo pop rock estadounidense Maroon 5 y el baladista mexicano Alejandro Fernández.

A lo largo del 2022 la cartelera continuará con masivas presentaciones como la del urbano dominicano El Alfa y el puertorriqueño Bad Bunny, quienes por separado irán al Estadio Olímpico Félix Sánchez de la capital dominicana.

Se trata de una cartelera pocas veces vista en la historia del espectáculo en República Dominicana. De alguna manera, refleja el frenesí que genera la posibilidad de salir de la pandemia luego de meses enteros de encierro de las personas por el miedo al contagio.

“Los artistas tenían hambre y sed de subir al escenario y el público de disfrutarlos, así como nosotros de producir eventos porque teníamos dos años sin trabajar”, dijo el empresario artístico Saymon Díaz a LISTÍN DIARIO.

Luego agregó: “Este año sí, hay esa hambre de que el público quiere ver a sus artistas favoritos, pero llegará un momento en que todo volverá a su nivel, llegará un momento en el que va a ver que bajarle”. Esto último lo respondió a propósito de una pregunta sobre si el mercado local está preparado para tantos conciertos en un mismo año.

Saymon también explicó que a veces se dan coincidencias de eventos o de situaciones no planificadas para presentar determinados artistas en los escenarios dominicanos.

Por ejemplo, contó que programó para marzo el show de Maroon Five, pero que surgió la posibilidad también de montar en distintos escenarios y fechas a la banda Coldplay y a Alejandro Fernández.

“Coldplay no estaba en agenda, ni venía a República Dominicana. Ese concierto nos pidieron que lo hiciéramos en Centroamérica, en Guatemala o Panamá, pero ahí entonces yo le planteé a ellos que era mejor traerlo a República Dominicana”.

Como Coldplay tocará los días 18 y 19 de marzo en Costa Rica, lo lógico es que escogieran luego por la cercanía a Guatemala o Panamá para una presentación extra en Latinoamérica, pero al final se decidieron por un escenario dominicano.

“Hicimos el planteamiento y a la banda le gustó la idea de cantar aquí y por eso se está dando ese concierto en Santo Domingo. Pero yo no sabía que iban a quedar tan pegados con Maroon Five. Pero no podía decirle a Coldplay que no iba a hacer ese concierto aquí, hay que hacerlo, porque posiblemente es la única oportunidad de tú ver a Coldplay en este país”.

+ Protocolos. Ante la pandemia, Saymon Díaz apoyó que se establezcan protocolos de seguridad como el planteado para “la residencia” de Juan Luis Guerra en Hard Rock Punta Cana. Los asistentes serán ubicados en espacios con sillas de 2 y 4 personas para que haya distancia entre los grupos de personas que acudan al campo de golf durante febrero.

"Es un requerimiento de Juan Luis y lo vimos muy apropiado por el distanciamiento que debemos tener en estos tiempos de pandemia”, expresó Díaz durante un encuentro con plano en manos para asegurar que se cumplirá tal como lo pidió el cantautor.

Juan Luis presentará el concierto "Entre mar y palmeras" en el campo de golf en lo que se denomina "residencia", con un total de cuatro conciertos en febrero, cada uno con capacidad de 4 mil personas, en el campo de golf.

"Estamos haciendo un plano con distanciamiento real... Cuando compras dos sillas en una fila a tu alrededor estarás sin personas ajenas porque las filas de atrás, alante y al lado esas sillas estarán bloqueadas", sostuvo Díaz.

Luego agregó: "Todo es intercalado. Tú nunca vas a tener gente ni al lado ni atrás ni adelante si no andan contigo. Solo está la opción de comprar de a dos y de a cuatro sillas".