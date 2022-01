Frida Sofía revela las razones que la llevaron a la cárcel

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Frida Sofía, la hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, ha contado que las razones que la llevaron a para a una cárcel en Miami, Estados Unidos. Según reveló debieron a que la manager de un restaurant la acusó de robar una botella de agua, y así expulsada del lugar de manera brusca, provocando un altercado en el que tuvo que intervenir la policía.

“La verdad fue simple... a la manager del Joia (restaurant) no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, contó.

Agregó: “Las heridas y moretones no me las hicieron agentes de la policía, me lo hicieron los de seguridad del Joia, y dijeron que era porque yo me había robado un agua”, explicó la joven, al tiempo que mostraba para el programa “El Gordo y la Flaca” de Univisión, las heridas en sus brazos a causa del forcejeo que sufrió mientras era desterrada de dicho restaurante.

La hija de Alejandra Guzmán acudió al inmueble “Joia”, donde supuestamente no le cayó bien a la responsable, y la acusaron de cometer robo para luego sacarlo con violencia.

La joven instagramer fue señalada por dos cargos por alteración al orden público y oponer resistencia al momento de su arresto, por ello, se le impusieron USD 500 de multa en el primer cargo, y mil dólares en el segundo cargo.