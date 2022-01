Sucesores de la música: una veintena de dominicanos tienen hijos y nietos que siguen sus paso

Nathaly Tavarez

Santiago de los Caballeros, RD

Una veintena de artistas dominicanos, entre cantantes, músicos y compositores, han influenciado a sus hijos para que éstos sigan sus huellas en la música. Aunque algunos padres lo alientan desde la niñez, otros ni siquiera hubiesen querido que eso pasara, pero la lista se actualiza en los últimos años con incursiones artísticas de hijos de Pavel Núñez, Leo Suberví, Sergio Vargas, Henry Hierro y otros.

Vigo, el hijo de Jandy Ventura y nieto de Johnny Ventura, es el más reciente en presentar su interés por la música. Tiempo antes lo hicieron los hijos de Pavel Núñez (Ariel), Leo Suberví (Yamil León), Carlos Alfredo Fatule (Techy Fatule), Sergio Vargas (Perla Marola), Henry Hierro (Chris Hierro) y Pamel Hernández (Pamel Mancebo).

Por igual, en años anteriores se cuentan los de Toño Rosario (Mínimo, Pepe y Checho), Anthony Santos (Yordi y Anthony Santos Jr), Luis Vargas (Eluimih), Wilfrido Vargas (Alina), Rafa Rosario (Rafely), Luis Mariano (Mariano Lantigua) y Charytín Goico (Shalim).

En décadas pasadas también se registran el músico Chery Jiménez (padre del fallecido Cherito), la cantante Anan Cepeda es la madre de Bonny Cepeda y el fenecido merenguero típico Dionisio Mejía (Guandulito) es el padre del cantante cristiano Marcos Yaroide.

El músico popular Ramón Orlando siguió los pasos de su padre, Cuco Valoy, así como el músico José Antonio Molina hizo lo mismo que su padre, Ramón Antonio (Papa) Molina.

En el caso de “Vigo”, nieto de Johnny Ventura, recién acaba de lanzar el álbum urbano “Por los siglos”, llegando el mismo a ser tema de conversación en los medios de comunicación del país dominicano.

Al igual que su padre, Jandy Ventura, Juan de Dios busca seguir las huellas de su fallecido abuelo, el merenguero Johnny Ventura.

Vigo se dedica a cantar música urbana, y entre sus canciones están: “Vibras Altas”, “Suerte”, “Fiesta En La Oscuridad”, “Trofeo” y “La Preferida”.

Recientemente difundió el álbum “Por los siglos, este contiene piezas de music house, de drill y de reguetón.

“Mis motivaciones vienen de ver tantos años a mi familia trabajar duro para llegar donde están, desde pequeño quería crear una carrera en la música porque eso es algo que siempre ha corrido en mi sangre. La música es mi propósito en la vida, mi motivación más grande es seguir el legado que me dejaron, pero con música de esta era “, expresa Ventura sobre su carrera.

+ Techy Fatule

El actor Carlos Alfredo Fatule y la comunicadora Tania Báez concibieron una mujer talentosa: Marielle Stephanie Fatule Báez, quien empieza a cantar a la edad de 4 años, pero es en los últimos años cuando logró consolidar sus pasos en el canto.

A sus 35 años, la cantautora tiene una carrera ascendente en el mundo de la música popular, sobre todo en el pop.

Más de 45,000 personas escuchan sus composiciones mensualmente en Spotify, siendo las más populares “Entregarte todo”, “Llórame”, “Tú me quieres”, “Puntos transparentes” y “A Mi Me Vale”.

Techy ha compuesto canciones para su hijo y su esposo, nombradas como “Canción de Dylan” y “Siete”.

+ Ariel Núñez

Decidió seguir los pasos de su progenitor Pavel Núñez y por esta razón ha lanzado las canciones “Alma mía”, “Eres tú” y “Es amor”.

“La guitarra para mi significa muchas cosas, aparte de que es un instrumento musical también es una parte de mí. Me enamoré de la música por mis padres, siempre he vivido en un ambiente lleno de música. Muchos géneros musicales me han transmitido ese tipo de amor, me transmiten el arte de una manera muy genuina”, expresa en 2019, cuando participa en el programa Dominicana’s Got Talent.

Ariel también es sobrino del locutor Yaqui Núñez.

+ Yamil León

El cantante, productor y guitarrista Yamil Leon es hijo del músico Leo Suberví.

En su canal de Youtube ha publicado diferentes videos interpretando, entre los cuales están un cover de la música “Amor de Conuco” de Juan Luis Guerra y

una colaboración entre él y Héctor Acosta, nombrada “No pude quitarle las espinas”.

Sus composiciones han sido nominadas en los premios Grammy Latinos, en un total de tres ocasiones, gracias a participación en el álbum “Bailando contigo” del también cantante Manny Cruz .

De igual manera, ha sido nominado por la premiación Emmy Awards Winner.

+ Perla Marola Vargas

En noviembre de 2018, publica su propia versión del tema musical de Antonino Vega, “Lucha de gigantes”.

Vargas se ha presentado en distintos programas dominicanos, entre ellos Con Jatnna, Esta Noche Mariasela, Divertido con Jochy y El Show del Mediodía.

Su padre es el popular cantante Sergio Vargas “El Negrito de Villa”, quien le dedico un merengue llamado “Marola”.