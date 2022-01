Anuel confirma romance con Yailin y se moleta al preguntarle sobre Karol G

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD.

A pesar de que las muestras de amor y cariños, mensajes amorosos, mimos y regalos eran más que evidencias del romance que existe en el rapero boricua Anuel AA y la exponente urbana Yailin La más viral, las dudas de la veracidad del romance siempre persistían en el público.

El artista ofreció dos entrevistas a las cadenas de medios internacionales Univisión y Telemundo, y confirmó su relación con la dominicana.

Anuel le reconoció al periodista Tony Dandres, de “Primer Impacto” de Univisión, que su romance estaba en las redes y "donde se ve, no se pregunta”, al tiempo que no quiso seguir abundando sobre los regalos enviados a Yailin (Georgina Guillermo Díaz).

De igual manera se negó a hablar de su pasada relación con la colombiana Karol G, expresando que no habla de su vida privada, ya que según expuso, en esos tipos de programas sus declaraciones terminan convirtiéndose en circo.

Emmanuel Gazmey Santiago como es su nombre real también le confesó a Rodner Figueroa, de Telemundo, que Yailin lo hace muy feliz, igual en esta entrevista se molestó al tratar el tema de su pasado romance.

Anuel reveló lo pegando de su último álbum “Las leyendas nunca mueren”.

No se arrepiente

En el 2016 Anuel fue condenado a 30 meses de prisión por posesión ilegal de arma de fuego. Allí, le contó a Dandrades que estuvo tres meses preso en una cárcel solitaria de muy pocos metros en donde vivió una experiencia muy dura.

A pesar de lo sucedido Anuel aseguró que no se arrepiente de nada de su vida pasada, ya que de no haber vivido esas experiencias no fuera el hombre que es hoy día.