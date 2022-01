Cuatro casos de hermanos famosos que no se soportan

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

A pesar de que las peleas entre los hermanos se dan de manera frecuente en todas las familias, cuando se trata de las figuras públicas se vuelve un tema mediático en cuestión de segundos. Cuatro casos de este tipo se mantienen en el tapete, incluyendo el de las hermanas Isaura y Massiel Taveras.

El constante dilema de quien es mejor que el otro, los problemas personales y hasta la necesidad de obtener más dinero han fragmentado la relación entre algunos famosos que comparten el mismo tipo de sangre, generando escándalos y guerras de tiempos prolongados.

A través de los años, en República Dominicana se pueden recordar diferentes casos, entre ellos el pleito de los hermanos Rosario (Toño y Rafa Rosario a la cabeza), Aramis y Fernando Villalona y el más reciente conflicto entre la comunicadora Isaura Taveras y la modelo Massiel Taveras.

Entre los extranjeros, evidentes ejemplos son los de las Kardashian, Gabriela y Daniela Spanic, Britney y Jamie Lynn Spears, Thalía y Laura Zapata, Madonna y Chris Ciccone, y Harry Geither y Aura Cristina., entre otros.

+ Hermanas Taveras

Aunque se trata de hermanas de madre y padre, criadas juntas y con carreras profesionales similares, estas dos jóvenes dominicanas han demostrado tratarse como agua y aceite.

Massiel Taveras ha sido quien ha calentando el asunto mediante las redes sociales en especial con un video que publicó en su Instagram, donde narró que su hermana Isaura la ha criticado hasta por su apariencia en varias ocasiones.

“En realidad me duele el alma de ver que existe una persona como tú, que frente a la gente es una cosa pero detrás es totalmente diferente. Es una persona fría, crítica, que no acepta que otra persona tenga talentos (…) Pero ¿qué has hecho tú?, ¿dónde está tu creatividad? Está atascada en ese personaje narcisista”, expresó Massiel en el mensaje dirigido a Isaura.

Luego agregó: “Quiero decirles que no se sorprendan si ven, posiblemente, a una de mis hermanas, aparte de Rita Isaura, que yo no estoy viendo de la mente y que yo estoy tal vez mintiendo o que nada de esto ha acontecido o cualquier cosa que pueda desmentirme, obviando mi dolor, la herida y el abuso que se pudo haber cometido conmigo. ¿Por qué? Porque estas personas tienen mucho que perder”.

Ante la polémica que surgió de las repetidas ocasiones, donde Massiel ataca públicamente a Isaura, entra al conflicto la menor de la casa, Ambar Taveras, explicando que “por cualquier inconformidad sale Massiel a dar declaraciones que no son verdad”.

Mientras tanto, la comunicadora, Isaura, no ha dicho nada en respuesta a los ataques de su hermana.

+ Hermanas Spears

Tras quedar libre de la tuleta de su padre, Britney Spears no tardó mucho en involucrarse en otro conflicto familiar.

La cantante insiste en que nadie puede imaginar el daño que sus padres y hermanos le han hecho, y no duda en contestar a quien pretenda negar lo sucedido. Así ha pasado con su hermana pequeña, Jamie Lynn, con quien ha cortado toda relación después de que esta anunciase que iba a publicar sus memorias con “su versión” de la historia con Britney, acusándola de haberse aprovechado de la fama y el dinero de su hermana al igual que hicieron sus padres durante toda su carrera.

Esta semana, Britney Spears le envió una carta judicial a su hermana, en la que le exige que deje de hablar de ella mientras promociona su libro de memorias “Things I Should Have Said”.

La celebridad amenazó con tomar acciones legales si no deja de utilizar su imagen para promocionar su autobiografía.

“Explotar públicamente quejas falsas o fantásticas está mal, especialmente si están destinadas a vender libros. Es potencialmente ilegal o difamatorio”, refiere la misiva enviada por el abogado de Britney.

+ Hermanas Spanic

A pesar de que son idénticas a raíz de que son hermanas gemelas venezolanas, Gabriela Spanic y Daniela Spanic llevan más de una década sin poder reconciliarse en la vida.

Aunque no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las razones del distanciamiento, se especula que algo tuvo que ver el esposo de Daniela, pues desde que se casaron empezaron los problemas entre ellas.

De hecho, la misma Gabriela ha acusado a su cuñado de no permitirle hablar con su hermana.

Sin embargo, en diciembre del 2010, Daniela aseguró que Gaby la llamaba constantemente para atormentarla, a tal punto que hasta la envió directo al hospital por su acoso.

+ Mexicanas

Para nadie es un secreto que la relación entre Thalía y su hermana mayor Laura Zapata ha sido complicada desde hace varios años, sobre todo tras la muerte de la madre de ambas por un paro cardiaco en 2011.

Zapata criticó fuertemente a Thalía en el 2016, cuando dijo en una entrevista que su madre Yolanda, quien fue representante de Thalía en sus inicios, había quedado afectada cuando la cantante la despidió. “Le dijo ‘tú ya no trabajas conmigo’. Mi mamá estaba muy triste y dolida, destrozada. Ella hizo a Thalía y era su fan número uno”, dijo Laura.

Mientras esto sucedía, Thalía había intentado mantenerse alejada de la polémica y no responder a las críticas de Zapata. “Yo muchas veces prefiero callarme. Prefiero cerrar y tirar la llave”, dijo la cantante a "El gordo y la flaca" (Univisión).

“No tengo en mis emociones capacidad de digerir un problema más. El problema máximo que tengo en mi vida hoy es la ausencia de mi madre. Es el gran dolor con el que cargo día y noche”.

Las mexicanas han tenido conflictos de diferentes índoles. De hecho Laura Zapata realizó una demanda en contra de Thalía.

Esta semana, la abuela de ellas, Eva Mange, cumplió 104 años de edad y el jueves la prensa mexicana reportaba que Laura se quejó de que la cantante no envió flores ni pastel para festejar a su familiar.

Zapata aseguró que la intérprete de "No me acuerdo", "Arrasando" y "Me enseñaste" no se tomó unos minutos para enviar flores y pastel a la festejada.