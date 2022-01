Ricardo Nieves se alejará de los medios tradicionales y explica las razones

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El periodista Ricardo Nieves anunció este miércoles su retiro de los medios tradicionales y explicó que se trata de motivos personales, y el hecho de que hacer lo mismo todos los días resulta una tarea agotadora para el comunicador.

Luego de más de dos décadas laborando en diferentes medios de comunicación, el también doctor hizo público su retiro mediante su canal de YouTube y aseguró que no se trata de ninguna opresión política, al contrario.

“No es ningún problema, no es presión, no es gobierno, no es nada, al contrario, yo me he sentido en los medios tradicionales con toda la libertad del mundo”, explicó Nieves con seguridad mientras se tomaba una taza de café.

Son tres las razones por las cuales se despide de los medios tradicionales, sin embargo, dejó en especulaciones una de las razones por las cuales concluye esa etapa.

“Lo que ocurre es que se mezclan tres factores que me obligan a decidir, uno es un nuevo trabajo de consultoría y asesoría de una universidad, incluso con vínculo internacional y no voy a tener tiempo; segundo, me siento cansado, ustedes ven que esto es fácil, pero esto no es muy estresante y el otro es un asunto personal que luego diré pero no es ningún problema”, dijo.

El hecho de su retiro solo se trata de los medios masivos tradicionales, pues el periodista aclaró que permanecerá con su canal de YouTube “El café con Nieves” y abrió la posibilidad de añadir otro segmento que nombraría “El té de la tarde”.

Asimismo, mencionó otras prioridades a las que se está inclinando en este momento, como la conclusión de libros, su deber como docente, las lecturas y sobre todo indicó que tiene que “guardar energía para atender los nietos”.

Antes de finalizar su programación aclaró que hace el comunicado para que el pueblo no de inicio a una serie de especulaciones que no tienen razón alguna en los motivos del periodista.

“Lo estoy diciendo ahora, con antelación, para que no hayan dudas, sospechas o especulaciones”, comentó.

Su carrera en los medios tradicionales

Fueron muchos los años en los cuales Ricardo Nieves dedicó tiempo al ejercicio de comunicar en medios tradicionales, iniciando en Bonao a nivel radial y pasando luego a formar parte de la Z 101.

Luego de ahí parte a los medios televisivos como SIN, CDN, y prestó sus servicios como director de Informativos Teleantillas.