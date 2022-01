En la vida de Farruko pasa algo: "Dios tenga misericordia de todos nosotros”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Farruko cambió sus letras "de pepas" por una sorpresiva pero profunda reflexión en la que pidió a Dios misericordia por todo lo que sucede en el mundo y a sus seguidores no dejar de orar.

“Están sucediendo tantas cosas en este mundo que muchos están ciegos y no lo están viendo. Dios tenga misericordia de todos nosotros”, escribió el exponente urbano puertorriqueño en su Instagram.

Luego agregó: “El amor es algo que tenemos que rescatar los corazones de muchos se han enfriado ojalá y puedo mirar muchos con mis ojos lo que estoy mirando que ustedes no están viendo”.

El intérprete de "Pepas" y “La Tóxica” había compartido el lunes fragmentos de un tema titulado “Incompleto”, lanzado hace 9 meses en colaboración con Onell Díaz.

El cantante también viene escribiendo desde hace días frases y reflexiones espirituales.

“La vida es una valórala y disfrútala qué es un privilegio” y “Levanta la cabeza mi hijo que yo te amo así me dijo el de arriba”, fueron dos de esos comentarios.

Carlos Efrén Reyes Rosado, su nombre real, también agradeció a Dios en uno de sus mensajes porque "ha tenido tanta misericordia conmigo, que ahora puedo reír porque Él está tratando conmigo para que yo haga un cambio para bien en mi vida, quizás no lo entenderán, pero más adelante adelante sí, los amo y no se olviden que Él es el único que nos puede restaurar, los amo, no dejen de orar por favor".

El cantante empezó a adoptar este comportamiento tras anunciar el 1 de enero la pérdida de su amigo conocido como “El Indio”, anota el portal Masvip.

“Espero levantarme y verte de nuevo Dios mío dime que no es cierto arrancar el año sin ti mi bro tengo el alma partida en mil pedazos”, expresó Farruko.