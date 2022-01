Actor Andrés García necesita una transfusión de sangre

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Andrés García tiene una condición que le está obligando a someterse a una transfusión sanguínea.

El actor mexicano, nacido en República Dominicana, ofreció declaraciones a un programa de televisión de México, en donde junto a su esposa Margarita, reveló que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos lo que le provoca una hemoglobina muy baja y necesita transfundirse sangre para estabilizarse.

El tipo de sangre de García es O negativo, es por eso, que según su esposa se ha retrasado el obtener al donante.

“Mi sangre es O negativo. Yo puedo dar a quien sea y le sirve mi sangre, le sirve a quien sea, pero a mí solamente el que tenga O negativo”, explicó el actor.

Los esposos, que recientemente anunciaron que no seguirán adelante con el divorcio, no explicaron desde cuando se le diagnosticó el padecimiento del actor, pero sí compartieron que ya se encuentran en trámite para ejecutar el proceso.

El actor también reveló que además de dicho padecimiento, también se encuentra recuperándose de una operación de espalda a la que se sometió hace aproximadamente cinco años. Dijo que la recuperación ha sido lenta debido al impacto que tuvo en su cuerpo, pues considera que esperó mucho tiempo para la cirugía aunque era consciente de que la necesitaba.

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me dijeron que no quise hacer caso, estoy pagando el precio”, agregó.

Cabe recordar que hace algunos años el dominicano se mudó a Acapulco, Guerrero, por recomendación médica. Desde ese entonces, se encuentra disfrutando de su vejez en su casa junto a su esposa. A pesar de que se ha mantenido lejos de las producciones, al actor han concedido algunas entrevistas desde su hogar y la mayoría han sido muy controversiales.