William Levy: el cubano que le tenía un ojo echado a las Grandes Ligas y dio el gran batazo en la actuación

Nathaly Tavarez

Santiago de los Caballeros, RD

Mientras vivió en Cuba, William Levy tuvo una vida de precariedad, llegando a pasar hambre y a faltarle algo tan básico como una pasta de diente. Sin embargo, la vida le tenía el juego a su favor para que diera un gran batazo y por vía del béisbol "se robara" la actuación.

“La parte ma´s difi´cil de crecer en Cuba, la parte que ataco´ nuestras almas, fue no tener libertad. Finalmente, me di cuenta de que mi u´nica esperanza era abandonar el pai´s. Pase´ mis di´as contemplando el oce´ano y son~ando con algu´n di´a llegar a Estados Unidos de Ame´rica, un pai´s donde todo es posible", dijo Levy sobre el tiempo en el que estuvo en la isla caribeña.

Para entonces, en el béisbol estaban cifradas sus esperanzas, pero el destino le tenía otra faceta por descubrir: la actuación.

A los 14 años viajó legalmente en compañía de su familia a Estados

Unidos y debido a que era un buen jugador de béisbol obtuvo una beca

para estudiar administración de empresas en la universidad, pero a los dos años abandonó el instituto para enfocarse en su carrera de actuación y de modelaje.

El atractivo actor y productor cubano ha vuelto a tener la atención del público latinoamericano luego de su exitoso regreso al mundo de las telenovelas en la producción colombiana "Café con aroma de mujer” y anunciar su nuevo rol como el Conde de Montecristo.

En "Café con aroma de mujer" Levy da vida al protagonista masculino (Santiago Vallejo) de la historia melodramática, estrenada el 29 de diciembre de 2021 en Netflix. En la misma comparte escenario con los actores Laura Londoño, Carmen Villalobos, Mabel Moreno y Diego Cadavid.

La telenovela ha tenido un gran apoyo por parte de los espectadores y el intérprete agradeció esto hace unos días con el siguiente mensaje: “Solo puedo decirles: millones de gracias por todo el cariño. Gracias por hacer de “Café con Aroma de Mujer” el show más visto de Netflix en toda Latinoamérica y España. Gracias de parte de todo el equipo, se lo agradecemos de corazón”.

Nuevo proyecto

El pasado viernes anunció que estará en una nueva serie, llamada “Montecristo”. Esta es una adaptación de “El conde de Montecristo”, novela de Alejandro Dumas.

“Me da mucha alegría poder interpretar el personaje de Edmundo Dantes (Alejandro Montecristo), dado que es uno de mis personajes favoritos, una historia que he amado desde pequeño”, escribió Levy en su cuenta de Instagram (plataforma en la que cuenta con más de ocho millones de seguidores).

Origen y vida familiar

Wiliam Gutierrez Levy nació el 29 de agosto de 1980 en La Habana, Cuba, donde se crio junto a su madre Barbara Levy y otros familiares (su abuelo materno, sus hermanos Barbara y Jonathan y su padrastro).

Desde el año 2003 tiene un relación amorosa con la actriz mexicana, Elizabeth Gutierrez, a quien conoció en el reality show “Protagonistas de novela II”.

Ambos tienen dos hijos: Christopher Kailey Alexandra Levy y Alexander Levy, con el último comparte una gran pasión por el béisbol, por lo que semanalmente acuden a partidos en los que se juega dicho deporte.

Filmografía

A sus 41 años, Levy ha participado en diversas telenovelas grabadas en Miami y en México, entre las que destacan Triunfo del amor, Cuidado con el ángel, Sortilegio, La tempestad, Mujeres asesinas y Café con aroma de mujer.

Formaba parte de Next Models, agencia de modelaje que le ayudó a participar en los reality shows “Isla de la tentación” y “Protagonistas de novela II”.

En 2008 protagonizó la exitosa telenovela “Cuidado con el ángel”, al lado de la cantante y actriz mexicana Maite Perroni. La historia rompió récords de audiencia en Estados Unidos.

Levy posee también el talento del doblaje, por lo que en 2009 hizo la voz en español del personaje Capitán ‘Chuck’ Baker de la película animada Planet 51.



I’m Into You

En el año 2011, participó en el videoclip “I’m Into You” de la cantante estadounidense Jennifer Lopez.

Ellos fueron relacionados sentimentalmente por medios de comunicación y fanáticos del entretenimiento, pero los dos negaron la veracidad del rumor.

El audiovisual fue grabado en Riviera Maya y ha sido reproducido más de 300 millones de veces al día de hoy.

Hollywood

Su primera participación en la industria cinematográfica de Hollywood, fue en la película del 2014 “The Single Moms Club”, en la que interpretó a Manny.

En ese mismo año hizo el papel de Quinton Canosa en Addicted, película dirigida por Bille Woodruff.

Años después actúo como Christian en Resident Evil: Capítulo final y en 2018 estuvo en la tercera temporada de la serie norteamericana Star.

Entre otros premios, se ha convertido en el ganador de categorías como “Mejor

actor”, “Esta buenisimo!”, “Mejor actor protagónico del ano” “Mejor actuación del ano”, “Revelación de imagen” y “Pareja del ano”.

Además, ha sido escogido en múltiples ocasiones por People en Español como uno de “Los 50 más bellos”.

+ Curiosidades

Estuvo como modelo de una campaña publicitaria de la empresa de moda italiana Dolce y Gabbana en 2010.

William es una persona solidaria, por esa razón apadrinó a 36 niños vía la fundación mexicana “Un Kilo de Ayuda” y, además en 2014 después de que el huracán Irma afectara a Florida, junto a sus vecinos cooperó en la limpieza del territorio.

Colecciona coches lujosos, entre los cuales están un Lamborghini Aventador y un Rolls Royce que costó aproximadamente 300,000 euros.