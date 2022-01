Angeline Moncayo, actriz de "Sin senos no hay paraíso" que vive un infierno por implantes

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Angeline Moncayo, conocida por su rol en la telenovela "Sin senos no hay paraíso", vive un infierno en la Tierra. La actriz colombiana sufre las consecuencias de someterse a un aumento de busto y desarrollar una enfermedad conocida como síndrome Asia.



La también actriz de "Corazón valiente" y "Yo soy Betty la fea" relató que en 2019 comenzó a experimentar diversos síntomas como inflamaciones, alergias, dolores de cabeza, espalda, vértigo, entre otras.



"Tengo un miedo horrible porque ahora que me duele tanto el pecho yo sé que tienen que drenar ese líquido y hacer una prueba para ver si hay linfoma", contó ella llorosa, publicó el portal de People en Español.

Luego agregó: "Yo tengo una bebé de once meses y tengo mucho miedo".



La actriz contó que uno de sus senos se llenó de líquido que tuvieron que drenar para descartar que fuera un linfoma, es decir, un tipo de enfermedad neoplásica.



Moncayo también habló en el programa "Despierta América" (Univision) sobre los síntomas que padece: "Es fatiga crónica en extremo, es estar constantemente en diferentes médicos preguntándoles por qué, porque todos los exámenes están bien y tú no te sientes ni te ves bien".



Más secuelas: "Es levantarte por las mañanas con los ojos y la cara totalmente inflamados, es despertarte a las 4 a.m. con dolores y calambres en las manos o en los pies"



La actriz, quien ha tenido pérdida de cabello, añade: "Es tener migrañas días y días".



La enseñanza: "Tenemos que aprender a aceptarnos como somos".



A raíz de esta dura experiencia, Angeline Moncayo señala que su concepto de la belleza ha cambiado totalmente y pide que, de alguna forma, las mujeres dejen de ejercer presión entre ellas para “lograr ser perfectas”.