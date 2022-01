El cine dominicano apunta siete secuelas en su historia

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

No siempre en el cine las secuelas serán un fracaso. En Hollywood existen decenas de películas en las que sus segundas partes han sido mejores y más exitosas que sus predecesoras.

“El Padrino: parte 2” 1974 (Francis Ford Coppola), “Arma mortal”, 1989 (Richard Donner ), “Terminator 2:El juicio final” 1991 (James Cameron) y “El Planeta de los simios: Confrontación” 2014 (Matt Reeves) son algunas de las cintas que han roto con este mito.

En el cine local también existen sus secuelas e incluso hasta terceras partes. Félix Manuel Lora, voz especializada en la crítica de cine, entiende que las segundas partes no han funcionado en el mundo “porque quizás no llenan las expectativas de las primeras. Siempre una segunda parte está condicionada por el éxito que puede haber tenido una película”.

Para el 28 de enero en Estados Unidos y 17 de febrero en el país, Manny Pérez regresa con una segunda parte de la cinta “La Soga” con la que se estrena como director.

“La Soga” se sumaría a las cinco películas dominicanas que han exhibido segundas partes y que como tantas otras en el mundo, ha sido difícil superar a las primeras.

La primera parte de la película de acción del 2009, dirigida por Josh Crook, contó la historia de Luisito, hombre valiente que arriesga todo para encontrar justicia.

En el nuevo guion, recoge una historia en la que un exsicario lucha por rescatar al amor de su vida, mientras se enfrenta a sus demonios internos y su violento pasado.

Con una abrumadora fusión de patetismo y acción, el veterano actor, escritor y productor dominicano Manny Pérez hace un impresionante debut como director con esta tan esperada secuela "La Soga", resalta el portal Torontohispano.com.

Luego agrega: "Siguiendo al ex asesino a sueldo conocido como "La Soga" en esta segunda parte es atraído nuevamente a "El inframundo".

"Habiendo huido de su violento pasado hace muchos años, Luisito (Pérez), antes conocido como La Soga, no quiere nada más que establecerse y formar una familia con su novia Lía (Sarah Jorge Leon) en el tranquilo pueblo de Pawtucket, Rhode Island", cuenta parte de la sinopsis de este largometraje.

Años después de su último trabajo como asesino a sueldo muy solicitado, Luisito se estableció con su novia Lia en un tranquilo pueblo costero, relata.

Desafortunadamente, no disfrutan de la paz por mucho tiempo, ya que Lia es secuestrada por alguien que quiere que Luisito use sus habilidades por última vez.

Con la vida de Lia en juego, Luisito se enfrenta a un grupo de peligrosos asesinos, incluido uno particularmente misterioso que ha esperado durante mucho tiempo la oportunidad de igualar el marcador con su rival, La Soga.

“Súper Papá “ (2017) también tiene segunda parte. Roberto Ángel Salcedo registra su primera secuela como director bajo el título “Súper familia”, que se estrenará el próximo fin de semana.

La productora Miranda Films y Caribbean Films Distribution estrenará "Super familia" el próximo 20 de enero.

Se trata de un nuevo episodio en la vida de Juan Antonio (Roberto Ángel Salcedo -Súper Papá /2017) y su familia.

El elenco lo integran Manolo Ozuna, Ana Carmen León, Eddy Herrera, Sandra Berrocal, Juan Carlos Pichardo, Gabi Desangles, Orlando Urdaneta, Juan La Mur, Freddyn Beras Goico, entre otras figuras locales.

En esta oportunidad, con siete hijos y su esposa embarazada, se involucran en un negocio donde resultan engañados por su socio, y esto pone a toda la familia al borde de perderlo todo, y solo la unión y la fuerza de serán determinantes para salir airosos de este proceso y otras situaciones llenas de hilaridad.

“Después de dos años de haber filmado esta película, es motivo de alegría volver a exhibir nuestras producciones en la pantalla grande. Esta historia en particular promueve el valor de la unidad familiar, apela a sentimientos de solidaridad. Por eso, invitamos a toda la familia a que nos acompañe al cine, ría y disfrute de la historia, al tiempo de llevarse un hermoso mensaje”, expresó la productora Miranda Films en un comunicado.

El cineasta Ángel Muñiz fue el primero en llevar a la pantalla una nueva versión de su exitosa cinta “Nueba Yol, por fin llegó Balbuena” (1995) con el título “Nueva Yol 3: bajo la nueva ley” (1997) y que según dijo al Listín Diario filmó esta segunda versión en respuesta al proyecto que se presentó en California, en 1994, la Ley 187, que era contra de los inmigrantes en Estados Unidos, dejando claro que no filmó la cinta por motivos comerciales. “Se gastan las mismas energías y al final no se tiene una historia nueva”, dijo Muñiz al referirse al tema.

En la actualidad sería algo que Ángel Muñiz no haría de nuevo, ya que “se gastan las mismas energías y al final no se tiene una historia nueva”, según comentó hace dos años a LISTÍN DIARIO.

Muñiz relató que filmó “Nueba Yol 3” como respuesta ante el proyecto que se presentó en California, en 1994, la Ley 187, que era contra de los inmigrantes en Estados Unidos. “Recuerdo que me cuestioné cómo yo podría hacer algo para contrarrestar eso, que fue algo terrible para los inmigrantes; entonces ahí me llega la idea de que la muerte de Balbuena (personaje principal de Nueba Yol 3) fue un poco mágica; es decir, no se sabía con seguridad si estaba vivo. Y ahí me llegó la idea de hacer Nueba Yol 3, bajo la nueva ley”, recordó Muñiz.

Luego agregó: “Muchos en ese entonces pensaron que hice esta secuela para ganar dinero, pero yo no hago películas con esa intención”. En cuanto a las películas en secuencia, Muñiz explicó que es casi una prostitución, ya que el objetivo principal del séptimo arte es hacer una historia nueva, ya sea de comedia, de terror o drama, y lo importante es incentivar la industria con cada historia.

+ Tres secuelas

Definitivamente que en el cine dominicano el género de la comedia ha sido el más taquillero, siendo aquí en donde los directores se han atrevido hasta filmar tres versiones como “Lotoman” y “Sanky Panky” .

En el 2011 el director Archie López logra catapultar a los humoristas Raymond Pozo y Miguel Céspedes con la cinta “Lotoman”.

En el 2012 presentó “Lotoman 2.0”, cinta que manejó un mayor presupuesto, unos 47 millones de pesos aproximadamente y con la que López ganó dos premios Soberano como “Mejor Película” y “Mejor director”. Dos años después, en el 2014 se estrenó “Lotoman 3.0”.

“Lotoman empezó como una buena comedia, en la segunda y la tercera se convirtió en otro tipo de película y el giro favoreció a la cinta”, expone Lora.

Si hubo una película exitosa tanto en el país como en Estados Unidos lo ha sido “Sanky Panky” de José Enrique Pintor (2007) Fausto Mata, Aquiles Correa y Tony Pascual lograron con estos personajes convertirse en figuras del humor internacional, especialmente en Puerto Rico.

En el 2013 regresa “Sanky Panky 2” y “Sanky Panky 3” se presenta en el 2018. “Sanky Panky la primera parte fue todo un éxito, pero se tardó mucho para la segunda que no tuvo el mismo efecto y tampoco la tercera”.

Con “Tubérculo Gourmet” (2015) y “Tubérculo Gourmet” (2016) con Raymond Pozo y Miguel Céspedes, Archie López conquistaron la taquilla del cine dominicano.

Incluso, la película se convirtió e el estreno ma´s taquillero del 2015 en Repu´blica Dominicana, ti´tulo que ostentaba la produccio´n norteamericana “Ra´pido y Furioso 7”.

Las ventas de “Tube´rculo Gourmet” superaron las caudaciones locales de otras franquicias del calibre de “Star Wars”, “Jurassic World” y “Avengers”, peli´culas que fueron las ma´s exitosas del 2015 en todo el mundo.

“Desde el 2012, con “Lotoman 2.0”, ninguna produccio´n dominicana habi´a superado las 400 mil entradas al cine”, indicaron ejecutivos de Producciones Coral, distribuidores de esta franquicia local al igual que de “Vamos de Robo”, que fue el estreno ma´s taquillero del 2014 al vender 367,840 entradas.

Archie Lo´pez, director y productor de “Tube´rculo Gourmet” indica que para e´l y su equipo el e´xito de la peli´cula es “altamente satisfactorio, sobre todo porque sabemos que el pu´blico es cada vez ma´s exigente con la calidad de la produccio´n, con el intere´s que le produce la historia, con las actuaciones… ya la gente no va al cine por el simple hecho de que la peli´cula es dominicana… por eso nos emociona tanto saber que nuestro trabajo llena las expectativas de quienes pagan por verlo y que la mejor promocio´n ha sido la de la misma gente, que recomienda e incluso regresa a ver la peli´cula con parientes y amigos”.

‘Tube´rculo Gourmet” cuenta la historia de dos compadres del campo que tras un malentendido por una chiva se reencuentran 20 an~os despue´s y tratan de impedir la amistad que nace entre sus hijos.

Además de Raymond Pozo y Miguel Ce´spedes actuaron Cheddy Garci´a, Paula Disla, Loraida Bobadilla, Yaritza Reyes,Raymond Pozo Jr., Starling Aquino, Steven Domsan, Tony Pascual (Pachuli´), entre otros.

En 2018 Frank Perozo se estrenó como director con la cinta “Que León” y un año después regresó con “Que leones” las cintas contaron con la actuación del cantante Ozuna y Clarisa Molina, además se convirtieron en la primera cinta dominicana en presentarse en la plataforma de Netflix.

En el filme también actúan Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Celinés Toribio, la mexicana Geraldine Bazán, la ecuatoriana Maria Elisa Camargo, y otros actores.