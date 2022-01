Reportan hijo de Camilo Sesto está al borde de la muerte

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Camilo Blanes, el único hijo del falleció cantante Camilo Sesto, lleva varios meses hospitalizado en cuidados intensivos y se ha dado ha conocer que se encuentra desahuciado.

Fue en noviembre de 2021 cuando Blanes, de 38 años de edad, sufrió un accidente en una de las carreteras de Madrid, España, que lo dejó inconsciente. Al ser llevado al hospital descubrieron que algunos de sus órganos vitales no estaban funcionando como deberían.

Un presunto amigo del joven, dijo a la revista TV Notas "solo un milagro lo salvará", pues su "organismo no responde a los tratamientos" y no quieren funcionarle sus pulmones, hígado y riñones.

“Cuando lo encontraron, lo llevaron al hospital y lo ingresaron a terapia intensiva, pues llegó con neumonía; lo peor de todo es que su organismo no está respondiendo bien a los tratamientos, ya no puede respirar por sí solo y le acaban de hacer una traqueotomía. Tenía una sonda, buscaban que con el oxígeno, sus pulmones hicieran su trabajo por sí solos, pero hace unos días colapsó su sistema respiratorio. Además, sus riñones e hígado no funcionan", reveló la fuente.

De acuerdo a la revista, los altos costos de los tratamientos médicos y el tiempo que el heredero del cantautor lleva enfermo ocasionaron estragos económicos en la familia, a quienes no les alcanza para cubrir los gastos de hospitales.

"Ya no puede respirar por sí solo y le acaban de hacer una traqueotomía. Tenía sonda, buscaban que con el oxígeno sus pulmones hicieran el trabajo por sí solos, pero hace unos días colapsó el sistema respiratorio. Además, sus riñones e hígado no funcionan", señala la edición.

Aparentemente la madre de este, Lourdes Ornelas, no quiere admitir la realidad, sin embargo, la fuente afirma que ella ni siquiera puede entrar a su habitación y "solo puede verlo detrás de un cristal" ya que si se contagia de algo podría no salir, lo que la tiene tan preocupada que no come y de la que los médicos le afirman que podría arrebatarle la vida en cualquier momento.