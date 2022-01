Playas y "teteo" atraen a República Dominicana a celebridades del cine y la música

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Los motivos y las razones varían, pero lo cierto es que República Dominicana ha sido, en estos días, el punto de encuentro o móvil para que celebridades de la música disfruten de sus bondades, expongan sus sentimientos o desde aquí dejen claros mensajes sobre su situación amorosa.

Anuel AA es uno de los visitantes que más han gozado en territorio dominicano. El exponene urbano se ha dejado ver en inusual cercanía con la dembowsera dominicana Yailín La Más Viral, provocando que su ex, la colombiana Karol G reaccionara con indirectas en las redes sociales.

El cuento es que luego que el puertorriqueño le pidió, en varias ocasiones, a la colombiana retomar la relación sin recibir respuesta alguna, Anuel voló a dominicana y rompió las redes al mostrarse compartiendo en varias ocasiones con Yailín.

La prensa ha dado como un hecho que se trata de su nuevo romance e incluso se especula que Yailín ha recibido costosos regalos de parte del cantante.

“La Bichota” como se hace llamar Karol G ha realizado varias publicaciones en sus redes, y una que fue tomada como una indirecta fue la publicación de la portada de un libro con el título “Las mujeres que corren con los lobos”, encontrando la respuesta inmediata de Yailín quien escribió: “Recuerda que un lobo callado hace más que los perros ladrando”.

La colombiana cantará el 22 de enero en Altos de Chavón, La Romana.

En disfrute

El lunes, la artista cubanoestadounidense Camila Cabello reportó un “teteo”, disfrutando a todo dar al compartir fotografías de sus vacaciones en el país.

“Because i was hashtag living life but I was in the REPÚBLICA DOMINICANA BABYYYYYY VAMO A UN TETEOOOOOO”, escribió Cabello, recibiendo cientos de comentarios, entre ellos del bachatero Prince Royce.

También la semana pasada el actor Carlos Ponce estuvo disfrutando del exclusivo complejo turístico Casa de Campo, al momento que filmaba el último capítulo como presentador del reality show “Por Amor o Por Dinero”, de la cadena televisiva Telemundo.

Santiago, San Pedro de Macorís y Santo Domingo fueron los lugares elegidos por el exponente urbano Eladio Carrión, quien a través de la Fundación Rimas entregó juguetes y alimentos a niños y niñas de escasos recursos por motivo de la celebración del día de los Reyes Magos en el país.

“Me siento feliz y emocionado con esta entrega de juguetes y alimentos a estos babies, esto es una forma mía y de Rimas poder devolverle un poco todo del amor que esté país me ha dado, y qué mejor manera aportando a nuestra nueva generación”, sostuvo Carrión.

Para este miércoles se espera la presencia de varios artistas, entre ellos la cantante Farina y el influencer Kunno, en la inauguración del hotel Margarita Ville, en Punta Cana.

Antes de ellos, el año pasado, también se registró una amplia presencia de estrellas extranjeras, entre ellos La Rosalía, Vin Diesel, Akon, Ozuna y Daddy Yankee, Marc Anthony, Steven Seagal, Mario Casas, Álvaro Morte,(El Profesor en la serie La Casa de Papel), entre otros.

En el primer trimestre de 2021, República Dominica a celebridades de la talla de Jennifer López, Alex Rodríguez y Kim Kardashian, Mark Wahlberg, Anita, Karol G, Chyno Miranda, Lorena Meritano y Ana Lucía Domínguez.