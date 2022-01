Encuentran muerto a Bob Saget, protagonista de la serie de televisión "Full House"

Redacción de Entretenimiento

Bob Saget, protagonista de la serie de televisión "Full House", fue encontrado muerto el domingo en un cuarto del hotel Ritz-Cartlon, en Orlando, Florida, según informó el sitio de noticias estadunidense TMZ. Tenía 65 años de edad.

La oficina del alguacil del condado de Orange, Florida, fue llamada el domingo por un “hombre que no responde” en una habitación de hotel en el Ritz-Carlton en Orlando, según un comunicado del alguacil en Twitter.

“El hombre fue identificado como Robert Saget y se pronunció la muerte en la escena”, dijo el comunicado, y agregó que los detectives no encontraron “señales de forcejeo o uso de drogas en este caso”. Un “#BobSaget” concluyó el tuit.

El sábado por la noche, estaba en Jacksonville haciendo un espectáculo en el Ponte Vedra Concert Hall ... donde de hecho gritó a la multitud el domingo por la mañana.

"Me encantó el programa de esta noche en Jacksonville. La audiencia estaba agradecida. Gracias de nuevo a Tim Wilkins por abrir. No tenía idea que hice un set de dos horas esta noche. Estoy felizmente adicto de nuevo a esta mierda".

Saget, que estaba casado con Kelly Rizzo y tenía tres hijos, obtuvo fama internacional por haber interpretado a Danny Tanner, el patriarca de la exitosa comedia de ABC “Full House”, que fue conocida en Latinoamérica como “Tres por Tres”, durante casi 10 años junto a estrellas como John Stamos, Dave Coulier así como las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen.

El actor repitió su famoso papel para el reboot del programa para Netflix, “Fuller House”, que duró cuatro años y finalizó en 2020.

Además de su fama como comediante y 'Full House', Saget también será recordado como presentador de 'America's Funniest Home Videos'.

Recientemente, Bob creó su propio podcast, 'Bob Saget's Here for You', e incluso apareció como una de las celebridades invitadas en 'Masked Singer' hace poco.