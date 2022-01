Tristan Thompson asume paternidad de su tercer hijo y pide perdón a Khloé Kardashian

Santo Domingo, RD

Tristan Thompson confirmó que tuvo un bebé con Maralee Nichols y aprovechó para disculparse con su expareja y madre de su otra hija, Khloé Kardashian.

"Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols", escribió la estrella de la NBA, de 30 años. “Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar a nuestro hijo de manera amigable".

Y agregó una disculpa a la madre de su hija, True,: Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años".

La admisión de Thompson viene después de una batalla legal con Nichols que llegó a los titulares.

Anteriormente Page Six informó que Nichols afirmó en una demanda de paternidad que ella y Thompson tuvieron relaciones sexuales durante el fin de semana de su cumpleaños número 30 en marzo, lo que resultó en su embarazo.

Aunque el deportista admitió haber tenido relaciones sexuales con la modelo, negó ser el padre de su bebé, a quien dio la bienvenida el 1 de diciembre.

Thompson había exigido repetidamente que se le sometiera al bebé a una prueba de ADN para demostrar su paternidad.

El jugador de la NBA había presentado su propia demanda contra Nichols en Texas en respuesta a su demanda de paternidad contra él en California, aunque fue desestimada el mes pasado.