Alec Baldwin: "Nadie quiere la verdad más que yo"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor estadounidense Alec Baldwin inició el año con una extensa reflexión sobre la trágica muerte de la fotógrafa Haluna Hutchins en la que sostiene que es la peor situación que se ha encontrado en su vida.

“Esta ha sido sin duda la peor situación en la que he estado involucrado, y tengo muchas esperanzas de que las personas a cargo de investigar todo esto lleguen a la verdad lo antes posible. Nadie quiere la verdad más que yo", comentó.

El 21 de octubre pasado, Alec Baldwin mató de un disparo de manera accidental a Halyna Hutchins durante el rodaje de la película "Rust", de la que además de protagonizar era uno de sus productores.

Baldwin, de 63 años, posteó un video de casi 13 minutos publicado en Instagram el día de Año Nuevo, en el que compartió cómo planea llevar su vida “a un lugar donde las cosas sean más fáciles” tras el tiroteo fatal en el set de filmación de “Rust” que mató a Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza.

En su reflexión, aseguró que "ha habido más personas amables, reflexivas y de espíritu generoso que malignas por la muerte de Halyna Hutchins”.

Luego agregó: “Quiero esforzarme para tratar de que la negatividad no me afecte. Mi objetivo es la paz y profundizar en mis relaciones con las personas que amo, acercarlas más a mí y mejorar las relaciones con las personas que me importan”.

El caso está en manos de la justicia y se esperan las conclusiones para el inicio formal del juicio.

Lo más reciente que se sabe es que un juez de Nuevo México (EE.UU.), donde sucedió la tragedia, aprobó el 17 de diciembre una orden de registro de las autoridades de ese estado para incautar el teléfono de Alec Baldwin con el fin de obtener más información de lo que pasó antes y después del accidente.

Según la petición, los investigadores quieren acceder a sus mensajes, correos electrónicos, llamadas, historial de internet y actividad en redes sociales para tener más detalles sobre el rodaje y las condiciones de los trabajadores.

La solicitud, a la que han tenido acceso medios de comunicación estadounidenses, explica que ya se pidió el teléfono del actor en otra ocasión, pero sus abogados requirieron una orden de registro.