Estreno en Netflix: "Don't look Up" toma el espacio para una amenaza de un cometa a la Tierra

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo, RD

Seis meses y catorce días es, según los cálculos de los nerds de la Universidad Estatal de Michigan, que suelen pasar desapercibidos, lo que un cometa de diez kilómetros de ancho tardará en chocar contra la tierra: un ´niño grande` como antes se llamaba, o menos frívolamente, un ´asesino de planetas` en otros lugares.

Al menos otros seis meses, hasta que exista una probabilidad del 99,78 por ciento de que la humanidad y toda la vida del planeta desaparezcan.

"No es real. Realmente no sucede. Es una realidad alternativa”, tartamudeó horrorizado el Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) sobre su asistente, la Dra. Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), quien descubrió el cometa y por quien pronto será nombrado tradicionalmente con su apellido. Y el profesor de astronomía será quien, según sus propias declaraciones, ofrece su desamparo y desesperanza ante la aparentemente inevitable muerte masiva.

Como veremos pronto, también podría denunciar la negación de la realidad en la política y la sociedad.

Él y Kate se quedan esperando frente a la Oficina Oval durante siete horas, solo para ser despedidos sin haber logrado nada. Y cuando la presidenta Orlean (Meryl Streep) se toma el tiempo para estar informada sobre el inminente fin del mundo, se estiman unos 20 minutos para la audiencia.

Pero debido a que esta presidenta, una especie de versión femenina de Donald Trump, o simplemente una renacida Sarah Palin y porque las elecciones de mitad de período se llevarán a cabo en tres semanas, uno no está en lo más mínimo impresionado por la evaluación de que el cometa Dibiaksy tiene el poder destructivo de un millón de bombas de Hiroshima.

“Mantén la calma y suena fuerte” es la orden. Y cuando, semanas después, todavía es oportuno actuar en términos de táctica electoral, incluso el apocalipsis supera el destino que todavía se le da a todo tema en la actualidad: se convierte en un juguete de intereses económicos y una cuestión política de fe que se plantea en medios de noticias falsas y redes sociales. El bombo se alimenta hasta la saciedad y finalmente se reduce al absurdo

Mientras tanto, Adam McKay parece haber encontrado su hogar cinematográfico: sátiras con las que apunta a desarrollos políticos o sociales indeseables.

En 2015, con la mordaz The Big Short, desarmó a los responsables de la crisis inmobiliaria y financiera en los Estados Unidos.

Luego presentó Vice, en la que mostró sin menos burla cómo el vicepresidente Dick Cheney dobló su cargo y la verdad para aumentar el poder y su riqueza.

En la película de Netflix "Don't Look Up" si bien permanece fundamentalmente fiel a esta dirección, tampoco pinta un mundo particularmente halagador a sus compatriotas.

Sin embargo, a diferencia de los dos trabajos anteriores, no se ocupa de un evento histórico específico, sino que diseña un escenario hipotético.

Esto no es tan original. Ya hemos tenido varias veces que la tierra debería ser destruida por cometas.

A las películas de desastres como Armagedón, Deep Impact o, más recientemente, Groenlandia, les gusta tomar la amenaza del espacio para crear héroes sobrenaturales.

"Don't look Up" toma ahora este escenario, pero no muestra cómo la amenaza común inspira grandes hazañas.

En cambio, la resolución de problemas aquí es principalmente la negación del problema.

Cualquiera que no crea que sucederá algo malo no ve como su deber hacer algo al respecto.

Ahora hay más que suficientes ejemplos del mundo real: ya sea el cambio climático o el coronavirus; el egoísmo y un escepticismo fundamental hacia la ciencia conducen a las reacciones más extrañas y aterradoras.

Incluso, si "Don't Look Up" no se basa en una historia real, no parece completamente imposible.

Hay una buena razón por la que el poster dice "después de eventos bastante posibles".

Ya sea la política que solo reacciona a las dificultades bajo la mayor presión posible, los medios que solo miran la cuota incluso frente al fin del mundo, o la gente común que está en contra de ella por principio, porque no tiene ganas. Prescindir de algo que tener que hacer, hay muchas reacciones que suenan familiares.

Los hechos se reescriben o simplemente se ignoran. Los asteriscos de los medios aprovechan la oportunidad para escenificarse.

El beneficio personal cuenta más que cualquier otra cosa en caso de duda, cuando la economía misma ve el fin del mundo como una oportunidad para su propio enriquecimiento.

Entonces, hay suficientes razones para el ridículo, más que suficientes.

De hecho, una de las deficiencias de "Don't Look Up" es que no se ha seleccionado ningún grupo que esté específicamente dirigido.

Más bien, McKay intenta un retrato de la sociedad en su conjunto, en el que prácticamente todos se divierten.

Los dos personajes principales están en una racha perdedora con su trabajo científico porque el mundo entero parece estar formado solo por egoístas e idiotas.

Sin embargo, esto lleva al hecho de que la película se vuelve cada vez más inflada y en algún momento se pierde en detalles.

Quizás el director y el guionista simplemente querían acomodar tantas estrellas como fuera posible y, por lo tanto, incorporan una gran cantidad de personajes que no serían necesarios.

De cualquier manera, el tiempo de ejecución de poco menos de 140 minutos no habría sido necesario aquí, es bastante complicado.

El otro problema es el humor en sí. McKay nunca fue el mejor, prefirió usar información directa a la alusión cuando se tenía dudas, prefirió educar en lugar de dejar que la audiencia hiciera un trabajo intelectual.

Con "Don't Look Up" es incluso peor. La película parece como si alguien hubiera tomado la directriz de una sátira para tontos y la hubiera trabajado.

Eso puede ser divertido, a veces la comedia lo es sin duda. Pero todo lo que hay que decir se dice desde el principio, seguido una repetición tras otra.

Aunque es básicamente comprensivo para atacar al grotesco movimiento anti-ciencia, que está armando su propio mundo con total descaro, esto no se convierte en el punto culminante que esperábamos, la gente pensaba que eran más inteligentes de lo que finalmente son.

Realmente no es sutil, pero como dijo el asesino en "Se7en", no ayuda si simplemente golpeas a las personas en el hombro, tienes que golpearlas con un mazo.

"Dont Look Up" es ese niño con problemas del Dr. Strangelove y Network, compraron todos los martillos en una ferretería y los arrojaron a la audiencia con alegría durante 145 minutos y es muy posible que algunos digan "todo esto es tan estúpido".

Ahora, con la mano en el corazón: ¡¿quién no ha pensado exactamente eso en relación con nuestro mundo en los últimos años?!

En este sentido, con "Don't Look Up" estamos obteniendo exactamente la película que nuestra sociedad se merece.