Wason Brazobán: Para mí Danilo Medina ha hecho el mejor gobierno

Aparte de su música, Wason Brazobán es conocido por sus criticas y reflexiones sobre situaciones sociales. En esta ocasión el artista se refirió al tema político calificando al Gobierno del expresidente Danilo Medina (2012-2020) como el mejor que se ha he hecho en el país.

“Para mí (Danilo Medina) ha hecho el mejor gobierno o el menos malo que yo he visto en mi país y ojalá que Abinader lo supere porque gana el país”, dijo el cantante en uno de sus ya famosos “Wason pensando” al tiempo que aclaraba que él y expresidente no son amigos y solo lo ha visto en el Palacio una sola vez.

Sobre la corrupción de la que se ha acusado a diferentes funcionarios del gobierno pasado, Brazobán expresó: “¿Corrupción? Sí, pero ¿qué gobierno dominicano ha estado libre de corrupción? La política no es tan simple mi gente”.

Asimismo, exhortó a su millón de seguidores a que investiguen más y lean más para que puedan defender su opinión de frente.

También recordó que “No he cobrado nunca en ningún gobierno, gracias a Dios no lo he necesitado. Pero soy un ser humano y tengo mi opinión de las cosas”.

“El que robó que vaya preso y ojalá y sea así para todos los colores”, dijo.

El intérprete de “Qué vida” acostumbra a expresar su opinió en sus ya famosos “Wason pensando” y “La novela de Wason”, los cuales se han convertido en un desahogo para el artista con los que fija sus posiciones en temas de actualidad y que muchas veces le ocasionan encontronazos con algunos del millón de seguidores que cuenta en Instagram y hasta con unas que otras figuras dominicanas.