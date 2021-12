Investigan evento sin permisos con Rosalía y Rauw Alejandro en Puerto Rico

EFE

San Francisco, EEUU

Las autoridades puertorriqueñas, con apoyo de agencias federales, anunciaron este martes que están investigando el evento navideño en un residencial público (barriada) de la isla en el que actuaron los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro.



El evento, que reunió en el residencial Virgilio Dávila en Bayamón a cientos de personas el pasado 26 de diciembre, no contaba con autorización debido al repunte de los contagios por covid-19 en Puerto Rico.



En las pesquisas participan agentes de la Policía de Puerto Rico junto a la División de Seguridad del Departamento de Salud y de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, con apoyo de agencias federales, según el comunicado oficial.



Como parte de esta investigación, la nota indicó que "ya se inició el proceso de citación y entrevistas a los posibles involucrados y todo aquel que haya participado, auspiciado o colaborado".



"Un evento que no cuenta con el permiso para realizarse por parte de las autoridades pertinentes convierte el mismo en un acto ilegal. Eso implica que ningún comerciante, profesional, talento o equivalente puede prestar servicios en ese espacio o lugar", añadió.



La cantante española participó junto a su novio, el puertorriqueño Rauw Alejandro, en el concierto en la barriada popular, que también contó con la presencia de otros artistas como Rafa Pabón y Randy.



Una de las personas citadas a la comandancia de Bayamón en esta jornada fue el productor de espectáculos Rolando Santa, quien se desvinculó ayer con un comunicado de la organización del evento.



El productor explicó que su empresa, Chad Events, había pedido a las autoridades permisos para realizar el evento a petición de varios artistas y que, ante la respuesta negativa, no participó en ninguna otra gestión del concierto.



El titular de la Administración de Vivienda Pública, Alejandro Salgado, informó el lunes que no autorizó el evento ya que era necesario "continuar con los esfuerzos necesarios para prevenir y detener la propagación de la covid-19".



Pese a que la autorización solicitada fue denegada, el evento se llevó a cabo, lo que ocasionó la actual investigación.