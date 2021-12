Spider-Man: No Way Home supera los 1.000 millones de dólares en taquilla

Europa Press

Madrid

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) sigue arrasando en taquilla. La cinta de Jon Watts ha batido un nuevo récord, ya que el domingo 26 de diciembre se convirtió en la primera película que recauda más de 1.000 millones de dólares desde 2019.

Según Box Office Mojo, el filme ya ha recaudado más de 1.054 millones de dólares a nivel mundial. Antes de Spider-Man: No Way Home, la última cinta que había superado la barrera de los 1.000 millones fue Star Wars: El ascenso de Skywalker, lanzada en diciembre de 2019.

La fecha de estreno más temprana de Spider-Man: No Way Home fue el 15 de diciembre, por lo que ha logrado esta apabullante cifra en menos de dos semanas. Las únicas películas que han logrado entrar en el club de los mil millones más rápido fueron Vengadores: Endgame (2019) y Vengadores: Infinity War (2018), que sobrepasaron la cifra en cinco y 11 días respectivamente. Además, el largometraje protagonizado por Tom Holland y Zendaya se ha convertido en la película de Sony más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos.

"Lo que esto representa es bastante alucinante", declaró Paul Dergarabedian, analista de medios de Comscore, a CNN Business. "Estos números serían muy impresionantes en la era antes de la pandemia, pero para Spider-Man: No Way Home era muy difícil pensar en llegar a los 1.000 millones de dólares en este mercado. El logro monumental de No Way Home no debe ser subestimado por la industria en este momento", agregó.