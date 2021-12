Muere Harvey Evans, actor de los años dorados de Broadway

AP

Los Ángeles, EE.UU.

Harvey Evans, actor, cantante y bailarín que tenía el don de conseguir papeles en las producciones originales de Broadway de clásicos como "West Side Story", "Follies", "Hello, Dolly!" y "Gypsy", ha muerto. Tenía 80 años.

Evans murió la víspera de Navidad en el Actors Fund Home en Englewood, Nueva Jersey, dijo Lawrence Leritz, un amigo y actor de Broadway, bailarín, cantante, productor y director. “La comunidad de Broadway lo amaba mucho. Muy amable, abrazo, divertido y siempre tenía una sonrisa en su rostro. Nunca recuerdo no haber sido abrazado por este hombre amoroso ”, dijo Leritz.

Evans rara vez fue elegido para los papeles principales de Broadway, pero encontró un lugar en espectáculos atemporales. Actuó junto a Angela Lansbury en "Anyone Can Whistle" e interpretó a Barnaby en "Hello, Dolly!" frente a Carol Channing, luego Betty Grable y luego Eve Arden.

“Cuando miro hacia atrás”, dijo Evans a Playbill en 2007, “creo que he tenido una especie de ángel en mi hombro, que me lleva hacia los mejores espectáculos de los años dorados de Broadway. No los escogí y los elegí, simplemente surgieron de esa manera ".

Evans, quien nació como Harvey Hohnecker, creció en Cincinnati y se enamoró del teatro musical después de ver una producción en gira de "Song of Norway". “Pasé toda mi infancia esperando graduarme de la escuela secundaria para poder ir a Nueva York y estar en un espectáculo de Broadway”, le dijo a Playbill.

Evans llegó a Nueva York en 1955 y se hizo amigo de los coreógrafos Bob Fosse y Jerome Robbins. El primer musical de Evans como bailarina en Broadway fue "New Girl in Town", protagonizada por Gwen Verdon y coreografiada por Fosse.

Cambió su nombre mientras filmaba un pequeño papel en "Experiment in Terror" de 1962, dirigida por Blake Edwards y protagonizada por Glenn Ford y Lee Remick. Él y su compañera actriz Taffy Paul decidieron rehacerse: él se convirtió en Evans y ella en Stefanie Powers.

Evans también fue elegido por Fosse para "Redhead", con Verdon, y la película "The Pyjama Game". Otros aspectos destacados fueron protagonizar en Broadway con Henry Fonda y Margaret Hamilton en una reposición de "Our Town" en 1969 y ser una alternativa para Jim Dale en "Barnum" a principios de la década de 1980. Era un deshollinador cuando Julie Andrews inmortalizó "Mary Poppins" en una película en 1964.

"He tenido mi nombre sobre el título y lo he tenido muy bajo", le dijo a Playbill. “No me importa. Es maravilloso ser parte de esta comunidad ".

Sus créditos posteriores en Broadway incluyen el renacimiento de mediados de la década de 1990 de "Sunset Boulevard", "The Scarlet Pimpernel" y como suplente en "Oklahoma!" en 2002. También consiguió un cameo en la película "Enchanted" con Amy Adams en 2007. Estuvo en Broadway en la versión original de "West Side Story" y más tarde en la versión cinematográfica de 1961.

"Es realmente difícil expresar con palabras lo que Harvey Evans significó para mí", dijo Tony Yazbeck en Twitter. “Era la bondad personificada. Tan divertido y solidario. ¡Él vino a todos los shows que hice y me inspiró a seguir! Una verdadera triple amenaza cuyo corazón era tan grande como su increíble carrera ".

Bebe Neuwirth agregó: "Uno de los caballeros más amables, encantadores y encantadores que he tenido la bendición de conocer". Betty Buckley también envió sus saludos: "Con tanto amor".