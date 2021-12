"Spider-Man": el final y un nuevo comienzo en la vida del popular héroe de cómic

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo, RD

Desde que se hizo pública su identidad secreta como Spider-Man, la vida de Peter Parker (Tom Holland) ha sido un completo desastre. Él, su novia MJ (Zendaya) y su mejor amigo Ned Leeds (Jacob Batalon) son constantemente asediados por todos y en los medios no hay otro tema que sus presuntos delitos.

Cuando su carrera escolar está a punto de llegar a la nada, Peter decide buscar la ayuda del mago Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), quizás él pueda dar una mano.

De hecho, después de un poco de persuasión, le ofrece lanzar un poderoso hechizo, después del cual todos los demás olvidarán que él está detrás de la máscara del superhéroe, pero el plan sale mal. No solo que nada ha cambiado en absoluto en el problema, también hay otros completamente nuevos, de un pasado paralelo.

El Universo Cinematográfico de Marvel, que dominó las listas de cine hasta 2019, tuvo que renunciar a muchas cosas como resultado de la pandemia del coronavirus.

Las partes de la fase cuatro, Black Widow, Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos y Eternals, hasta ahora han estado muy lejos de sus alturas anteriores, se balanceaban con ganancias de taquilla de alrededor de 400 millones de dólares estadounidenses, muy poco en vista de los altos presupuestos.

Por lo que se puede discutir cuánto se debe a la pandemia, cuánto se debe a la calidad, a veces bastante mixta, cuánto al hecho de que al menos dos de las tres películas se centran en personajes completamente nuevos que son poco conocidos por la audiencia masiva, todavía les falta encontrar estos nuevos fans.

Tanto mayores son las expectativas de Spider-Man: No Way Home, que compite con uno de los héroes más populares y de quien muchos dicen que su película establecería un nuevo récord este año.

Pero no es solo el héroe mismo quien, después de Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home, emprenderá su tercera aventura en solitario dentro del MCU, lo que alimentó el gran entusiasmo por adelantado. Además, en algún momento se filtró que aquí aparecen personajes de películas anteriores de Spider-Man que no forman parte del propio MCU.

De hecho, Spider-Man: No Way Home se refiere tanto a las tres películas con Tobey Maguire de los 2000 como a las dos partes de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield de los 2010.

Esto es posible gracias al concepto de Multiverso, que ya se ha presentado varias veces en Marvel.

La fabulosa Spider-Verse hizo la idea de que hay mundos diferentes, cada uno con su propia historia, el foco de la película.

Esto luego se usó como una oportunidad para unir sin vergüenza todo lo que la franquicia ha hecho durante las últimas dos décadas. Sin embargo, es discutible si esta idea es tan buena.

Los fanáticos de aquellas sagas previas pueden llorar de alegría cuando los viejos héroes y villanos vuelven a aparecer repentinamente.

En Spider-Man: No way home hay algo así como una reunión de antiguos alumnos, donde puedes recordar lo que han experimentado juntos y disfrutar de los recuerdos.

Marvel se está apoyando claramente en el factor nostalgia, que se ha apoderado cada vez de más partes del cine en los últimos años.

Sin embargo, si no tienes ningún sentimiento nostálgico hacia estos personajes, te quedas fuera.

La idea del multiverso no es particularmente nueva y ciertamente después del viaje en el tiempo, probablemente uno de los aceleradores de historias más aburridos, simplemente encaja aquí.

Las películas anteriores no solo están idealizadas, sino también criticadas e influyen en el personaje principal actual. Y sobre todo por los villanos de las viejas películas de Spider-Man y su clase como actores.

Este encuentro funciona sin problemas, incluso si la actuación de Willem Dafoe deja a tanta gente bajo la lluvia.

Los villanos muestran lo que Spider-Man alguna vez fue, puede ser y, desafortunadamente, también qué golpes del destino están inevitablemente entrelazados con el traje rojo y azul.

Las decisiones que se toman en esta película se pueden usar para mucho en nuestro presente: ¿simplemente presionar un botón y borro algunas vidas, por el bien del status quo, o trato de salvarlas yo mismo? ¿Quizás hay algunos efectos secundarios más que nadie previó? Desde hace mucho tiempo, una película de superhéroes finalmente ha tentado a la gente a volver a filosofar después de ir al cine.

No se trata de las referencias cómicas o cinematográficas que han surgido o qué oponente importante aún podría estar al acecho.

Los debates emocionales están permitidos nuevamente, y ¿quién no estaría mejor preparado para esto que el joven adolescente que de repente se convierte en un superhéroe y literalmente lleva su corazón en ambas manos?

Es entonces también el protagonista y su entorno inmediato quienes son el mejor argumento para volver a pasar.

Por supuesto, los grandes oponentes tienen que ser derrotados nuevamente, amenazando con dejarlo todo en escombros y cenizas.

Pero el estruendo es más un ruido de fondo frente al cual se cuenta la historia de jóvenes que buscan el camino correcto en un mundo complicado. Incluso si Spider-Man: No Way Home sin el bono de nostalgia es más débil que las dos películas anteriores, definitivamente vale la pena verla.

Cualquiera que pueda pasar por alto el hecho de que la grandilocuencia se infló artificial e innecesariamente y que hay problemas generales con el ritmo (la sección del medio se está alargando, el final es apresurado) puede esperar verte de nuevo y esperar que no lo haya hecho. Ha sido la voluntad final.

Spider-Man: No Way Home marca el final y un nuevo comienzo en la vida del popular héroe de cómic, cuando la película juega vigorosamente con la historia del personaje cinematográfico.

Esta es una fiesta para un público fanático sensible a la nostalgia, los recién llegados, por otro lado, se quedan fuera si la película realmente no les da una base a los que regresan. Eso es tan decepcionante como el tiempo de ejecución inflado y el ritmo no siempre del todo equilibrado.

Al mismo tiempo, la aventura es una de las más emotivas que jamás haya producido Marvel Cinematic Universe.